Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_12_13_T112135_998_a42e3ee611
Nuevo León

Detiene Policía de San Pedro a dos por presuntos robos

Policía de San Pedro detuvo a dos hombres por robos tipo fardero en tiendas durante el Operativo Navidad Segura y en Paz

  • 13
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García lograron la detención de dos hombres en hechos distintos, ambos señalados por su presunta participación en robos tipo fardero en establecimientos comerciales del municipio.

Detención en tienda Costco

El primer incidente ocurrió en la tienda Costco, ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, donde fue detenido Rubén “N”, de 44 años de edad.

El hombre presuntamente fue sorprendido ocultando diversos artículos entre sus pertenencias sin realizar el pago correspondiente.

ab60721b-a856-4442-b624-9be5d40f10d8.jfif

Durante la revisión, los elementos de seguridad le aseguraron tres pares de guantes y un suplemento alimenticio en polvo.

Robo detectado en Soriana Humberto Lobo

En un segundo hecho, policías municipales detuvieron a José “N”, de 49 años, por un presunto robo tipo fardero en la tienda Soriana Humberto Lobo.

5ccdb1d7-c7c5-4c95-9a91-4ff9fd7cdac7.jfif

De acuerdo con el informe, personal de monitoreo detectó al individuo en el pasillo de dulces, donde presuntamente ocultó artículos con un valor total de 1,659.90 pesos.

Intercepción y aseguramiento

Tras un seguimiento preventivo, se observó que el sujeto salió del área de autocobro sin pagar los productos e intentó abandonar el establecimiento por la entrada principal, momento en el que fue interceptado por los elementos de seguridad.

Ambos detenidos fueron trasladados al C2 municipal y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, quien determinará su situación legal.

Refuerzo de vigilancia en temporada decembrina

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro informó que estas acciones forman parte del reforzamiento de la vigilancia en zonas comerciales durante la temporada decembrina y reiteró su política de cero tolerancia a cualquier delito, con el objetivo de mantener un municipio unido, seguro y en paz.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_96_c7dbbb7f4d
Waldo Fernández realiza posadas en Doctor Arroyo y Linares
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de ruta urbana deja ocho muertos sobre Miguel Alemán
EH_UNA_FOTO_2025_12_14_T170657_839_ffcbe600e6
Avanza construcción del Nuevo Parque del Agua en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_99_8bc1c74a45
Intensas lluvias provocan daños en viviendas de Ciudad Victoria
EH_UNA_FOTO_97_1346294557
Activan estrategia invernal para proteger a familias coahuilenses
EH_FOTO_VERTICAL_4_4e0c5d71ba
Reforzarán operativos por accidentes vinculados con alcohol
publicidad

Más Vistas

congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de ruta urbana deja ocho muertos sobre Miguel Alemán
EH_COLLAGE_2025_12_13_T083652_422_5f1481adfa
Dua Lipa ofrece concierto privado en Cancún tras gira en CDMX
publicidad
×