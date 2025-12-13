Detiene Policía de San Pedro a dos por presuntos robos

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García lograron la detención de dos hombres en hechos distintos, ambos señalados por su presunta participación en robos tipo fardero en establecimientos comerciales del municipio.

Detención en tienda Costco

El primer incidente ocurrió en la tienda Costco, ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, donde fue detenido Rubén “N”, de 44 años de edad.

El hombre presuntamente fue sorprendido ocultando diversos artículos entre sus pertenencias sin realizar el pago correspondiente.

Durante la revisión, los elementos de seguridad le aseguraron tres pares de guantes y un suplemento alimenticio en polvo.

Robo detectado en Soriana Humberto Lobo

En un segundo hecho, policías municipales detuvieron a José “N”, de 49 años, por un presunto robo tipo fardero en la tienda Soriana Humberto Lobo.

De acuerdo con el informe, personal de monitoreo detectó al individuo en el pasillo de dulces, donde presuntamente ocultó artículos con un valor total de 1,659.90 pesos.

Intercepción y aseguramiento

Tras un seguimiento preventivo, se observó que el sujeto salió del área de autocobro sin pagar los productos e intentó abandonar el establecimiento por la entrada principal, momento en el que fue interceptado por los elementos de seguridad.

Ambos detenidos fueron trasladados al C2 municipal y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, quien determinará su situación legal.

Refuerzo de vigilancia en temporada decembrina

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro informó que estas acciones forman parte del reforzamiento de la vigilancia en zonas comerciales durante la temporada decembrina y reiteró su política de cero tolerancia a cualquier delito, con el objetivo de mantener un municipio unido, seguro y en paz.

