Nuevo León

Policía de San Pedro detiene a dos presuntos montachoques

Los detenidos fueron identificados como Gastón “N”, de 44 años, y Rudy “N”, de 42, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público

  • 06
  • Diciembre
    2025

La Policía del municipio San Pedro Garza García detuvo a dos hombres que presuntamente participaron en un intento de privación ilegal de la libertad.

El aviso alertaba sobre un posible caso de monta choques registrado sobre el bulevar Díaz Ordaz, a la altura de Corregidora, donde un Chevrolet Malibu blanco cerraba el paso a un Chevy rojo.

Según el reporte, el copiloto del Malibu habría abordado por la fuerza el Chevy.

Al llegar al punto, los elementos municipales lograron interceptar a ambos vehículos. El conductor del Malibu detuvo la marcha de inmediato, mientras que el Chevy continuó avanzando, lo que generó una breve persecución.

Cuando el Chevy finalmente se detuvo, un oficial observó que el copiloto sostenía una arma blanca.

El conductor del Chevy declaró que el sujeto armado había subido por la fuerza a su vehículo y lo mantenía bajo amenazas, presuntamente siguiendo instrucciones del conductor del Malibu.

Los detenidos fueron identificados como Gastón “N”, de 44 años, y Rudy “N”, de 42, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal por su probable participación en privación ilegal de la libertad, portación de arma blanca y amenazas.


