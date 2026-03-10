Policía detiene a varios tras disparos en Lomas del Refugio

Este martes, cerca del mediodía, varias detonaciones alarmaron a los vecinos de la colonia Lomas del Refugio. El incidente tuvo lugar en una vulcanizadora ubicada sobre el vado principal de la colonia, donde un grupo de personas atacó a un joven, causándole heridas un pistola.

La Policía Estatal respondió rápidamente a la emergencia, logrando la detención de uno de los presuntos involucrados. Sin embargo, la situación se complicó cuando dos implicados más se dieron a la fuga y se refugiaron en un domicilio cercano.

Al intentar capturarlos, varios pandilleros y vecinos armados con palas y bates intervinieron en el enfrentamiento.

Ante la agresión, los pandilleros realizaron disparos al aire para disuadir a las autoridades. Finalmente, los elementos policiales lograron asegurar a varios sujetos, aunque algunos lograron escapar entre los tejabanes de terrenos aledaños.

Las recientes movilizaciones provocaron preocupación entre los padres de familia, quienes expresaron su inquietud por la seguridad de los estudiantes en las instituciones educativas de la zona. Afortunadamente, el personal docente actuó de manera oportuna, implementando protocolos de seguridad y resguardando a los alumnos en posición de "pecho a tierra" hasta que la situación se normalizó.

Momentos más tarde, el fiscal del estado aclaró a través de sus redes sociales que las movilizaciones se debieron a un par de riñas entre pandilleros y no a una balacera, señalando que la intervención de más personas fue una acción responsable para disuadir la situación.

Comentarios