Dictan sentencia contra 'El Patines' por caso Britany Nahomi

A casi seis meses del asesinato de Britanny Nahomi, José 'N', de 14 años, alias 'El Patines', recibió tres años de internamiento

Cinco meses después de haber sido vinculado a proceso y a casi seis meses del feminicidio de Britanny Nahomi, una adolescente de 15 años, José “N”, de 14 años de edad, alias “El Patines”, fue sentenciado a tres años de internamiento por su responsabilidad en el crimen, resolución emitida por un juez especializado en justicia para adolescentes.

De acuerdo con las investigaciones, el menor fue encontrado responsable de los delitos de feminicidio y de conductas relacionadas con la desaparición de personas, luego de que privara de la vida de manera violenta a la adolescente y posteriormente ocultara su cuerpo, sepultándolo de forma clandestina en un terreno de la colonia Barrio de la Industria, en Monterrey, entre el 27 y 28 de enero.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Adolescentes y con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, acreditó que Britanny se encontraba al interior de un domicilio, presuntamente la vivienda del ahora sentenciado, con quien mantenía una relación de confianza.

Las indagatorias establecieron que José “N” ejerció violencia de género contra la menor y posteriormente le disparó con un arma de fuego, causándole la muerte.

Después, trasladó el cuerpo en una carretilla para ocultarlo en un predio de la misma colonia.

Además de la medida de internamiento en el Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores del Estado, el juez ordenó el pago de la reparación del daño, que contempla la indemnización por la muerte de la víctima y los gastos funerarios.

Durante las investigaciones, la vivienda donde residía José “N”, ubicada en la colonia Barrio de la Industria, fue cateada en dos ocasiones por las autoridades ministeriales en busca de indicios relacionados con el caso.

Asimismo, en aquel entonces fue detenida de manera presunta la madre del menor, sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su situación jurídica.