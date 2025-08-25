Dictan 298 años de cárcel por asesinar a hijo de Javier Sicilia

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez dictó una sentencia condenatoria de 293 años de prisión en contra de José Luis Luquin Delgado, también conocido como “El Jabón”, quien estuvo relacionado con el secuestro y asesinato del hijo del escritor Javier Sicilia.

En un comunicado adjunto, la FGR precisó que en marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos, “diversos individuos armados, entre ellos el hoy sentenciado e integrantes de una organización criminal, privaron de la libertad a siete personas”.

Y agregó que “el mismo día, en la colonia Villas del Descanso, también en Jiutepec, los delincuentes privaron de la vida a las víctimas para posteriormente trasladarlas a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, de dicha entidad”.

Esta sentencia también dicta una condena de 293 años de prisión y una multa de $530,386 pesos a "El Jabón", “por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.

Tras el asesinato de Juan Francisco Sicilia, su padre, Javier Sicilia, lideró ese mismo 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), una de las primeras plataformas que avivaron en México la lucha en contra de la violencia provocada por el crimen organizado y la omisión del Estado en estos delitos.

Sicilia ha estado involucrado en decenas de protestas y caravanas por la paz que tuvieron eco en la Ciudad de México y los estados de Oaxaca y Chiapas.





