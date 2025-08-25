Cerrar X
Dan_298_anos_de_carcel_a_uno_de_los_asesinos_del_hijo_de_Javier_Sicilia_f1db8889e1
Tamaulipas

Dictan 298 años de cárcel por asesinar a hijo de Javier Sicilia

Un juez dictó una sentencia de 293 años de prisión en contra de 'El Jabón', quien estuvo relacionado con el asesinato del hijo del escritor Javier Sicilia

  • 25
  • Agosto
    2025

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez dictó una sentencia condenatoria de 293 años de prisión en contra de José Luis Luquin Delgado, también conocido como “El Jabón”, quien estuvo relacionado con el secuestro y asesinato del hijo del escritor Javier Sicilia.

En un comunicado adjunto, la FGR precisó que en marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos, “diversos individuos armados, entre ellos el hoy sentenciado e integrantes de una organización criminal, privaron de la libertad a siete personas”.

Y agregó que “el mismo día, en la colonia Villas del Descanso, también en Jiutepec, los delincuentes privaron de la vida a las víctimas para posteriormente trasladarlas a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, de dicha entidad”.

Esta sentencia también dicta una condena de 293 años de prisión y una multa de $530,386 pesos a "El Jabón", “por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.

Tras el asesinato de Juan Francisco Sicilia, su padre, Javier Sicilia, lideró ese mismo 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), una de las primeras plataformas que avivaron en México la lucha en contra de la violencia provocada por el crimen organizado y la omisión del Estado en estos delitos.

Sicilia ha estado involucrado en decenas de protestas y caravanas por la paz que tuvieron eco en la Ciudad de México y los estados de Oaxaca y Chiapas.

Dan 298 años de cárcel a uno de los asesinos del hijo de Javier Sicilia


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EWG_39cdb1bb2c
Vinculan a 6 por el asesinato de colaboradores de Clara Brugada
El_padre_de_Miguel_Uribe_es_precandidato_presidencial_en_Colombia_3f391a5df4
El padre de Miguel Uribe es precandidato presidencial en Colombia
EH_UNA_FOTO_48_b5e1d63d1c
Detienen a 13 por asesinatos de funcionarios en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

04_ANUNCIA_ESTADO_4_TA_EDICION_DE_PROVEE_NL_202_ec465f4185
Anuncia Estado celebración de cuarta edición de PROVEE NL
EH_DOS_FOTOS_2025_08_26_T110433_307_a875cdfbb5
Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos
AP_25238582326949_6117c88ba3
Decenas de heridos tras incursión israelí en ciudad Cisjordania
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×