Nuevo León

Imputa Fiscalía a 'El Patines' por presunto asesinato de Brithany

El joven de apenas 14 años de edad enfrenta cargos por presunto feminicidio y delitos vinculados con la desaparición de personas

Un adolescente de 14 años fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y delitos relacionados con la desaparición de personas, por el caso de la joven Brithany Nahomy, de 15 años.

La resolución se dio durante una audiencia celebrada el lunes,donde un juez consideró que existen elementos suficientes para iniciar el proceso en su contra.

Durante la audiencia, el Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes expuso datos que apuntan a la probable participación del menor identificado como José “N” en los hechos.

Tras esto, el juez determinó imponerle como medida cautelar el internamiento en un centro para adolescentes infractores en Nuevo León y fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

Así se dio el caso de Brithany Naomi

De acuerdo con la información oficial, la adolescente contaba con un reporte de búsqueda emitido el 30 de enero, luego de ser reportada como no localizada.

Su cuerpo fue encontrado sin vida el 5 de febrero, al interior de un inmueble de la colonia Barrio de la Industria, en Monterrey, y se estableció que la muerte ocurrió por causa violenta y por razones de género.

El adolescente fue detenido el mismo 5 de febrero por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, luego de ser sorprendido en posesión de narcóticos, situación que permitió avanzar en las indagatorias del caso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que el proceso continuará conforme a los tiempos legales, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer completamente los hechos.


