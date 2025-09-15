Cerrar X
Nuevo León

El SNTE refrenda su unidad en NL en defensa de la educación

En el evento 'Encuentro de la Unidad' se destacó que la unidad de las secciones, no es sólo un principio sindical, sino también un compromiso político y social

  • 15
  • Septiembre
    2025

Encabezados por el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el maestro Alfonso Cepeda Salas, se realizó el Encuentro de la Unidad con la Estructura Sindical de Nuevo León.

Con la participación de los Secretarios Generales de las Secciones 21, Mtro. José Francisco Martínez Calderón, y 50, Mtro. Juan José Gutiérrez Reynosa, así como de los representantes del Comité Ejecutivo Nacional, Mtra. Elsa María Martínez Peña (Sección 21) y Mtro. Javier San Martín Jaramillo (Sección 50). 

Durante este encuentro, que congregó a secretarios generales delegacionales y representantes de centro de trabajo, se puso de manifiesto la unidad del magisterio neolonés, su compromiso con la defensa de la educación pública, y el fortalecimiento de la autonomía sindical. 

En su mensaje, el Mtro. Cepeda Salas reconoció el respaldo de las dirigencias estatales y reiteró que “este tipo de espacios son fundamentales para construir, fortalecer y escuchar las voces del magisterio, así como para seguir trabajando juntos por una educación pública de excelencia”. 

Asimismo, subrayó que la organización nacional continuará exigiendo un mayor presupuesto para educación y salarios dignos para los docentes, acordes a su preparación y responsabilidad. 

Por su parte, los Secretarios Generales de las Secciones 21 y 50 coincidieron en que la fuerza del sindicato se construye desde las escuelas y los centros de trabajo, y que hoy, bajo el liderazgo de Alfonso Cepeda Salas, la voz del SNTE tiene representación firme en los estados, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. 

 


