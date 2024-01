Embajada de EUA entrega reconocimiento por seguridad a NL

La Embajada de Estados Unidos en México otorgó a las instituciones de seguridad del estado, como Fuerza Civil, C5 y a la Universidad de Ciencias de la Seguridad, un reconocimiento por mantener la acreditación y haber logrado exitosamente el premio CALEA Triple Arco.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó que con este premio el Consulado reconoce que Nuevo León cumple con los estándares necesarios en los ámbitos de seguridad pública y con ello, avanzar en el fortalecimiento y desarrollo de mejores prácticas entre expertos en el campo.

El evento para el reconocimiento estuvo a cargo del U.S. Departament of State: Bureau of Intl Narcotics & Law Enforcement y como representantes del estado asistieron Anayely Mandujano, Rectora de la Universidad de Ciencias de la Seguridad y Pedro Vallarta, Director del C5.

Asimismo, estuvo presente el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y Craig Harley de CALEA.

La Secretaría de Seguridad agregó que también se llevó a cabo los días 25 y 26 de enero, el “Taller para Gerentes de Acreditación de CALEA”, en el que se abordaron temas relevantes para las acreditaciones a nivel nacional, como la sustentabilidad del proceso de acreditación para las corporaciones y los retos financieros para academias de policías.

