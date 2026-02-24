Retira Estados Unidos alerta en México tras caída de 'El Mencho'

La Embajada de Estados Unidos en México levantó este martes la alerta de seguridad para sus ciudadanos luego de que el transporte público, los vuelos y las actividades comerciales comenzaran a retomar su ritmo tras el operativo militar en Jalisco donde murió Nemesio Oseguera Cervantes.

En su aviso, la representación diplomática señaló que ya no recomienda a los estadounidenses permanecer resguardados en sus domicilios, aunque aclaró que se mantienen medidas preventivas para su personal en algunas zonas del país.

Restricciones para personal diplomático

Pese al retiro de la alerta general, el personal del gobierno estadounidense desplegado en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana deberá respetar un toque de queda nocturno.

Además, funcionarios en Jalisco y en Monterrey tienen instrucciones de permanecer dentro de las áreas metropolitanas donde están asignados como medida preventiva.

Vuelos y servicios vuelven gradualmente

La embajada informó que los vuelos operan con normalidad en Guadalajara y que aerolíneas añadieron frecuencias adicionales en Puerto Vallarta para atender la demanda acumulada.

Ambos aeropuertos, indicó, funcionan con servicios disponibles y condiciones seguras.

En carreteras, no se reportan cierres oficiales, aunque algunas rutas en Jalisco, especialmente el corredor entre Guadalajara y Puerto Vallarta, continúan con reaperturas parciales.

Entre las recomendaciones, la representación estadounidense pidió verificar el estatus de vuelos, seguir reportes de medios locales, atender indicaciones de autoridades mexicanas y mantener comunicación con familiares para informar ubicación y situación.

