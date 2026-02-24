Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
eua_mencho_alerta_db9225e66b
Internacional

Retira Estados Unidos alerta en México tras caída de 'El Mencho'

La Embajada de Estados Unidos retiró la alerta de seguridad en México tras el operativo en Jalisco donde murió 'El Mencho'

  • 24
  • Febrero
    2026

La Embajada de Estados Unidos en México levantó este martes la alerta de seguridad para sus ciudadanos luego de que el transporte público, los vuelos y las actividades comerciales comenzaran a retomar su ritmo tras el operativo militar en Jalisco donde murió Nemesio Oseguera Cervantes.

En su aviso, la representación diplomática señaló que ya no recomienda a los estadounidenses permanecer resguardados en sus domicilios, aunque aclaró que se mantienen medidas preventivas para su personal en algunas zonas del país.

embajada-eua-mencho.jpg

Restricciones para personal diplomático

Pese al retiro de la alerta general, el personal del gobierno estadounidense desplegado en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana deberá respetar un toque de queda nocturno.

Además, funcionarios en Jalisco y en Monterrey tienen instrucciones de permanecer dentro de las áreas metropolitanas donde están asignados como medida preventiva.

Vuelos y servicios vuelven gradualmente

La embajada informó que los vuelos operan con normalidad en Guadalajara y que aerolíneas añadieron frecuencias adicionales en Puerto Vallarta para atender la demanda acumulada.

Ambos aeropuertos, indicó, funcionan con servicios disponibles y condiciones seguras.

En carreteras, no se reportan cierres oficiales, aunque algunas rutas en Jalisco, especialmente el corredor entre Guadalajara y Puerto Vallarta, continúan con reaperturas parciales.

Entre las recomendaciones, la representación estadounidense pidió verificar el estatus de vuelos, seguir reportes de medios locales, atender indicaciones de autoridades mexicanas y mantener comunicación con familiares para informar ubicación y situación.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_marco_rubio_lancha_cuba_f5f00fb529
EUA responderá como corresponde a ataque de Cuba a lancha: Rubio
AP_26056677661591_2327077c77
EUA pone nuevas sanciones a personas y empresas vinculadas a Irán
inter_zohran_mamdani_cccc194505
Alcalde de NY lanza invitación en español para ciclo escolar
publicidad

Últimas Noticias

692e432f_1512_4027_9b6a_f93b62328cec_b281e4a071
Identifican restos de dos mineros más de Pasta de Conchos
Ronald_Johnson_b9c9d034de
Destaca Ronald Johnson cooperación en reunión de seguridad
inter_marco_rubio_lancha_cuba_f5f00fb529
EUA responderá como corresponde a ataque de Cuba a lancha: Rubio
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×