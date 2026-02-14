Embajada de EUA capacitará a fuerzas de seguridad en Guanajuato

La embajada de Estados Unidos en México brindará nuevas capacitaciones a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y a la Secretaría de Seguridad y Paz, informó la gobernadora Libia García Muñoz Ledo tras reunirse con el embajador Ronald Johnson.

“Va a haber próximamente capacitaciones en materia de investigación, tanto a la Fiscalía del Estado como a la Secretaría de Seguridad y Paz, que estarán impartiendo desde la embajada”, señaló la mandataria estatal.

Refuerzo a la estrategia de seguridad

García Muñoz Ledo recordó que la representación diplomática estadounidense ha respaldado desde hace años a las instituciones de seguridad de Guanajuato, tanto con capacitación como con recursos.

“Recibimos el reconocimiento del trabajo que se está haciendo en Guanajuato, de los resultados que hemos obtenido y también toda la disposición a seguir reforzando la estrategia de seguridad, a seguir fortaleciendo nuestra relación comercial”, afirmó.

Me reuní con la gobernadora @LibiaDennise de Guanajuato, un estado donde se reflejan con claridad los fuertes lazos 🇺🇸🇲🇽, desde el sector automotriz hasta los miles de estadounidenses que viven y visitan la entidad. En el marco de la cooperación que impulsan @POTUS… pic.twitter.com/toFpAwaa12 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 13, 2026

La gobernadora destacó que durante el encuentro se presentaron los avances en materia de seguridad, subrayando una reducción sostenida de más del 60 por ciento en homicidios dolosos en la entidad.

Modelo anticorrupción y cooperación bilateral

Entre los temas expuestos se encuentra el modelo del Escuadrón Anticorrupción, así como la necesidad de fortalecer la capacitación del personal que atiende llamadas de víctimas de extorsión, área en la que Estados Unidos cuenta con experiencia.

En su cuenta oficial de X, el embajador Johnson destacó la reunión con la gobernadora de Guanajuato, estado que mantiene fuertes lazos con Estados Unidos, especialmente en el sector automotor y por la presencia de miles de estadounidenses que viven o visitan la entidad.

Asimismo, el diplomático señaló que la cooperación se enmarca en los esfuerzos impulsados por Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para fortalecer la seguridad y prosperidad en ambos países.

