Embajada de México emite alerta a connacionales en Irán

La Embajada de México en Irán emitió una alerta urgente dirigida a los mexicanos que se encuentran en territorio iraní, en medio del recrudecimiento del conflicto con Estados Unidos e Israel.

Las autoridades diplomáticas exhortaron a los connacionales a extremar precauciones y seguir estrictamente las recomendaciones de seguridad ante el contexto de guerra en la región.

Prohibido grabar o difundir actividades militares

Uno de los puntos centrales de la alerta advierte sobre las consecuencias legales de documentar hechos relacionados con el conflicto.

“No tome ni comparta videos o fotografías de cualquier actividad militar o daños como resultado de estas actividades. Hacerlo puede implicar multas, detención o deportaciones”, señaló la representación mexicana.

🚨 Aviso importante para mexicanas y mexicanos en Irán📷 En el contexto actual, se exhorta a la comunidad mexicana a actuar con prudencia, evitar exponerse y atender en todo momento las disposiciones de las autoridades locales.@vcalva pic.twitter.com/4ZGIh0ZqCY — EmbaMex IRN (@EmbaMexIrn) April 7, 2026

Medidas de seguridad para mexicanos

Además del llamado a no difundir imágenes, la embajada pidió mantenerse en zonas seguras, evitar puntos estratégicos y consultar únicamente fuentes oficiales para evitar la propagación de rumores.

También recomendó utilizar mensajes de texto en caso de saturación de redes y tener a la mano números de emergencia.

Desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, el gobierno mexicano ha desplegado estrategias de asistencia consular que han permitido evacuar a más de mil 500 personas, entre residentes y turistas.

Estas acciones han abarcado no solo Irán, sino también países como Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Jordania, Qatar y Bahréin.

Actualmente, la embajada opera de manera temporal desde Azerbaiyán.

Ante el posible agravamiento de la situación en el país por el conflicto bélico, la Embajada de México en Irán recomienda intensificar las medidas de precaución: pic.twitter.com/TiWZswnYFA — EmbaMex IRN (@EmbaMexIrn) April 7, 2026

Tensión internacional tras ultimátum de Trump

La alerta se emite en un momento de alta tensión internacional, luego de que el presidente Donald Trump lanzara un ultimátum a Irán para aceptar un acuerdo de paz.

El mandatario advirtió en su red social que “esta noche morirá toda una civilización”, elevando la preocupación sobre una posible escalada mayor del conflicto.

Lee la nota completa: ´Toda una civilización morirá esta noche': Trump amenaza a Irán

La embajada reiteró que los mexicanos pueden solicitar apoyo consular a través del teléfono +98912 122 4463 o el correo consularesirn@sre.gob.mx

Finalmente, insistió en que la prioridad es salvaguardar la integridad de los connacionales, por lo que pidió mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y evitar cualquier situación de riesgo.

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