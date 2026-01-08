Podcast
Whats_App_Image_2026_01_08_at_3_48_11_PM_1_a35cc03b3b
Nuevo León

Entregan veto del Presupuesto 2026 al Congreso 

Este veto se hizo debido a que, según al criterio del gobernador, hubo recortes injustificados en presupuestos de diferentes secretarías de gobierno

  • 08
  • Enero
    2026

En punto de las 15:28 horas, personal del Poder Ejecutivo acudió al Congreso del Estado a entregar el veto al presupuesto que los diputados aprobaron el pasado 17 de diciembre del 2025. 

La mañana de este jueves, el gobernador Samuel García anticipó que sería este jueves cuando entregaría las observaciones, las cuales dijo que eran “en buena onda” y que estaba dispuesto a negociar el presupuesto. 

"Me vi obligado, no es chiflazón, capricho, es buena onda, yo la verdad quiero trabajar este año con el Congreso, tenemos el mundial encima, no queremos pelear, la gente lo que menos quiere es que otra vez haya pleito, la gente nos quiere ver jalar”, dijo en un evento de movilidad por la mañana. 

Posteriormente, personal de la Oficina Jurídica del Poder Ejecutivo acudió al Congreso con cajas llenas de documentos, los cuales contenían las observaciones hechas por el gobernador. 

Este veto se hizo debido a que, según el criterio del gobernador, hubo recortes injustificados en presupuestos de diferentes secretarías de gobierno y otros organismos. 

“Hubo secretarías que sin justificar quitaron dinero y lo pusieron en otros poderes o en otros órganos. Una que recuerdo es Igualdad; al programa de las mujeres y a varios programas sociales les bajaron como dos mil millones. Son derechos adquiridos; no podemos a la gente que ya le damos un apoyo quitárselo. 

“En la secretaría como Movilidad para el Metro. Nosotros tenemos un compromiso con un consorcio avalado por el gobierno federal de un pago puntual de mil 200 mdp mensuales al Metro para que se termine. El que me le quiten esa lana sin justificar va a generar demandas con el consorcio y se va a meter en problemas el Metro”, agregó Samuel. 

Ahora solo queda que el Congreso del Estado convoque a la comisión de presupuesto para revisar las observaciones y poder abrir el diálogo nuevamente con el Poder Ejecutivo y ahora sí llegar a un acuerdo.


