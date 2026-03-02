Podcast
Reporte Ciudadano
samuel_garcia_cancha_454_3c5bf494a1
Nuevo León

Entrega Samuel García cancha 454 a 101 días de Mundial 2026

El Gobierno del Estado promueve el desarrollo integral a través de la práctica deportiva, desarrolla habilidades técnicas, sociales y emocionales

  • 02
  • Marzo
    2026

El gobernador Samuel García entregó este lunes, la cancha deportiva número 454 en el municipio de Monterrey previo a le llegada del Mundial 2026.

En el marco de "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", el mandatario estatal inauguró la cancha con alumnos de la Escuela Secundaria Número 6 “Centenario de la Constitución".

samuel-garcia-cancha-454.jpg

García Sepúlveda destacó que además la construcción de 78 murales mundialistas, así como la plantación de un millón de árboles.

“Ni todos los estados juntos llegan a 400. Y Nuevo León solito, la trompa del tren, 454 canchas y ayer domingo empezamos los murales. Vamos a hacer 78 murales, preciosa la ciudad y luego ahí viene la lluvia, va a estar todo verde, un millón de árboles también”, expresó.

samuel-garcia-cancha-454.jpg

“Cuándo habían sido escuchado que un Gobierno construyera parques y canchas, y llega el nuevo Nuevo León 500 (canchas)”, apuntó el Gobernador.

samuel-garcia-cancha-454.jpg

Promueven desarrollo integral a través del deporte

Además, el Gobierno del Estado promueve el desarrollo integral del estudiantado a través de la práctica deportiva, desarrolla habilidades técnicas, sociales y emocionales.

Por ejemplo, el Mundialito Escolar surge como una iniciativa para rehabilitar y acondicionar espacios en las escuelas a fin de promover y fortalecer la educación integral a través de la práctica del deporte escolar.


