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Nuevo León

Aprueba Escobedo crédito para concluir el Triángulo Norte

El municipio busca financiar con $264 millones de pesos la obra vial; Andrés Mijes acusó dincumplimientos por parte del Gobierno de Nuevo León

  • 28
  • Mayo
    2026

El municipio de Escobedo aprobó solicitar una línea de crédito por hasta $264 millones de pesos para concluir el Distribuidor Vial Triángulo Norte, una obra considerada clave para la movilidad y la actividad logística de la Zona Metropolitana de Monterrey.

La decisión fue avalada por unanimidad durante sesión de Cabildo y, de acuerdo con autoridades municipales, el recurso será destinado exclusivamente a finalizar esta infraestructura que diariamente beneficia a miles de automovilistas, transportistas, estudiantes y trabajadores.

El alcalde Andrés Mijes señaló que la obra no podía seguir detenida, al tratarse de un proyecto estratégico para la conectividad del estado.

“Este trabajo que se desarrolla en el Triángulo Norte ha estado detenido por el incumplimiento del Gobierno del Estado en lo que viene siendo el suministro que prometieron”, señaló Mijes.

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Durante la sesión, el edil también lanzó críticas al Gobierno del Estado por mantener obras inconclusas.

“Tenemos que buscar una alternativa, esto no se puede quedar así, la obra no se puede quedar tirada indefinidamente, nosotros no estamos acostumbrados a dejar las cosas tiradas como están acostumbrados en otro lado”, afirmó el alcalde.

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Mijes destacó que la capacidad financiera del municipio para asumir este crédito se logró gracias al fortalecimiento de las finanzas públicas.

Los $264 millones de pesos del préstamo se dividirán en $232 millones para obras viales y el resto para un proyecto de archivo municipal.

El alcalde aseguró que la meta es concluir el Distribuidor Vial Triángulo Norte durante los próximos meses, antes de finalizar la actual administración municipal.


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