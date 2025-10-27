Estiman suspensión de nueve pedreras por afectaciones en NL

Durante la conferencia del Nuevo León Informa, el secretario de Medio Ambiente informó que se investigará a las nueve pedreras que suspendieron actividades por el impacto ambiental provocado ante la falta de recursos en el estado.

Raúl Lozano Caballero afirmó que son al menos tres pedreras que se encuentran suspendidas, mientras que otras seis están en paro de operaciones.

"No tenemos este reporte. Vamos a hacer las investigaciones insisto, esta misma semana para ver cuales están invadiendo alguna área natural protegida, cuales son las que se están terminando su banco de tierra para poder hacer las determinaciones y los cierres correspondientes", afirmó el titular.

Lozano Caballero estimó que entre un 25% o 30% de las operaciones de las canteras de la entidad, se muestra afectado, por lo que instó a las concreteras a buscar más opciones para obtener los recursos necesarios para sus respectivas obras.

"Invitar a las concreteras, a las asfalteras a visitar a las pedreras. Hay muchas pedreras que están abiertas [...] son las que pueden estar surtiendo el material para que no se detenga ninguna obra pública o privada."

Al ser cuestionado sobre si dicha escasez representa alguna afectación hacia la construcción de las líneas 4 y 6 del metro, el funcionario afirmó que no se le ha notificado alguna información sobre esto.

"No tengo yo reportado que por escasez por material" afirmó el secretario.

