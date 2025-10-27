Cerrar X
nl_pedreras_garcia_f9b00303d0
Nuevo León

Estiman suspensión de nueve pedreras por afectaciones en NL

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente aseguró que son alrededor del 25% de las operaciones que se vieron afectadas por la escasez de material

  • 27
  • Octubre
    2025

Durante la conferencia del Nuevo León Informa, el secretario de Medio Ambiente informó que se investigará a las nueve pedreras que suspendieron actividades por el impacto ambiental provocado ante la falta de recursos en el estado.

Raúl Lozano Caballero afirmó que son al menos tres pedreras que se encuentran suspendidas, mientras que otras seis están en paro de operaciones.

"No tenemos este reporte. Vamos a hacer las investigaciones insisto, esta misma semana para ver cuales están invadiendo alguna área natural protegida, cuales son las que se están terminando su banco de tierra para poder hacer las determinaciones y los cierres correspondientes", afirmó el titular.

Lozano Caballero estimó que entre un 25% o 30% de las operaciones de las canteras de la entidad, se muestra afectado, por lo que instó a las concreteras a buscar más opciones para obtener los recursos necesarios para sus respectivas obras.

"Invitar a las concreteras, a las asfalteras a visitar a las pedreras. Hay muchas pedreras que están abiertas [...] son las que pueden estar surtiendo el material para que no se detenga ninguna obra pública o privada."

Al ser cuestionado sobre si dicha escasez representa alguna afectación hacia la construcción de las líneas 4 y 6 del metro, el funcionario afirmó que no se le ha notificado alguna información sobre esto.

"No tengo yo reportado que por escasez por material" afirmó el secretario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

amores_perros_a9b356d3dc
Cineteca proyectará 'Amores Perros' en 35 mm restaurado
Whats_App_Image_2025_10_27_at_11_55_10_PM_ca50694250
Aumenta 30% en Nuevo León demanda de vivienda
Whats_App_Image_2025_10_27_at_10_10_29_PM_03f2c5472a
Niega Omar García Harfuch atentado en su contra
publicidad

Últimas Noticias

dia_de_muertos_dfdf37cf58
Día de Muertos dejará una derrama de $50,000 millones de pesos
finanzas_exportaciones_5d2beb9fcb
Ni los aranceles ‘tumban’ a las exportaciones mexicanas
Whats_App_Image_2025_10_27_at_11_55_10_PM_ca50694250
Aumenta 30% en Nuevo León demanda de vivienda
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
publicidad
×