Anticipan que subirá el petróleo por crisis entre EUA e Irán

Ante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como las represalias de este último país, expertos prevén que se desencadenará una oleada de efectos que impactarán las economías, los mercados, el tipo de cambio e indicadores como la inflación.

En primer lugar, estimaron que, aunque el petróleo ya muestra tendencia al alza, su valor seguirá en ascenso, disparándose por encima de $100 dólares por barril.

“Es probable que el precio del petróleo pueda dispararse a los $100 dólares o más. Es posible que sea a corto plazo, pero aún no es seguro. Va a depender mucho de si cierra el estrecho de Ormuz, que es donde pasa el mayor porcentaje de petróleo en el mundo”, comentó Guillermo Barba, economista y autor del podcast Inteligencia Financiera Global, en entrevista con El Horizonte.

Por su parte, la firma de investigación de renta variable Austral Research indicó que las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio han elevado significativamente el riesgo de un aumento en los precios del crudo, así como una mayor demanda de metales refugio como el oro y la plata.

Este año, el precio del petróleo crudo Brent se ha elevado un 20%, alcanzando alrededor de los $70 dólares por barril.

Un conflicto contenido podría elevar los precios hasta los $80 dólares o más, mientras que una interrupción prolongada podría empujar el crudo de nuevo hacia los $100 dólares.

A su vez, Carlos Peña, director de análisis de ALOM W Management By Open, explicó que la situación que se vive en Medio Oriente propiciará no solo una subida en el precio del petróleo, sino también una escalada inflacionaria.

En consecuencia, tanto el Banco de México como la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos deberán tomar cartas en el asunto.

“Por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del petróleo a nivel mundial; obviamente, al subir el petróleo, sube la inflación”, resaltó.

A la par de ello, agregó que el petróleo altera todos los procesos productivos, lo cual afecta desde el tema alimentario y toda la industria, principalmente la maquiladora.

“Esto hará que Banxico y la Fed tomen cartas en el asunto. El petróleo puede alcanzar los $100 dólares o incluso más”, señaló.

Barba indicó que, si el conflicto armado se prolonga por varias semanas, el precio del petróleo, el del oro y el del dólar se presionaría al alza para Estados Unidos.

Pero, añadió, “en la economía global no tendría mucho impacto si es de corto plazo, pero si se extiende a 3 o 4 semanas, entonces ahí sí”.

Mercados volátiles y tipo de cambio

Analistas advirtieron además que la escalada podría intensificar la inestabilidad en los mercados, que ya han registrado fuertes movimientos este año en medio de tensiones comerciales y ajustes en el sector tecnológico.

Las bolsas del Golfo, como las de Arabia Saudita y Catar, suelen ofrecer una primera señal del ánimo inversor tras episodios de tensión regional.

Aunque estos mercados mantienen una alta correlación con el precio del petróleo, una escalada prolongada podría afectar la actividad económica local.

En tanto que en el mercado cambiario, los analistas prevén fluctuaciones relevantes.

De prolongarse la actual crisis y afectar el flujo energético, el dólar podría fortalecerse frente a la mayoría de las divisas, con excepción del yen japonés y el franco suizo, dado que Estados Unidos es exportador neto de energía y se beneficiaría de precios más altos del crudo y el gas.

Además, en contextos de incertidumbre, los inversionistas suelen buscar activos considerados seguros.

El oro, que acumula un alza cercana al 22% en 2026, podría atraer nuevas compras, al igual que la plata.

Aunado a ello, varias aerolíneas internacionales cancelaron vuelos en distintas rutas de Oriente Medio, y sus acciones podrían resentir nuevas presiones si se amplían los cierres del espacio aéreo.

