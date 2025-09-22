Cerrar X
Nuevo León

Explosión de gas deja tres heridos en Santa Catarina

El siniestro ocurrió al interior de una vivienda de la colonia Fama. Se presume que entre los heridos se encuentra al menos un menor de edad

Una explosión de un tanque de gas dentro de una vivienda dejó heridos a un menor de tres años de edad y a dos adultos, en el municipio de Santa Catarina.

El flamazo ocurrió dentro de una casa ubicada en la Privada Flores, en la colonia La Fama. 

Los tres integrantes de la familia resultaron con quemaduras de primer y segundo grado y fueron trasladados al Hospital de Zona 21 del IMSS en Monterrey. 

Las lesiones son en cara y manos, con ámpulas en su cuerpo.

Los adultos registran quemaduras entre el 20 y 60 por ciento de su cuerpo, mientras que el menor de edad ha sido afectado en un 10 por ciento. 

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron la emergencia, junto al equipo de "Jaguares”, de Protección Civil Municipal, además de Bomberos Nuevo León y Cruz Roja Metropolitana.


