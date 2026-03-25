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Nacional

Explosión en gasera deja al menos un herido en Estado de México

A través de redes sociales, Velázquez Alzúa detalló que fueron tres locales comerciales, dos viviendas y un espacio deportivo los dañados por el siniestro

  • 25
  • Marzo
    2026

Una explosión en una gasera del municipio de Chalco dejó al menos una persona lesionada durante la madrugada de este miércoles en el Estado de México.

El siniestro se registró alrededor de las 05:10 horas, en una estación de carburación de nombre "Energético de Chalco" ubicada en la calle Tierra y Libertad, de la colonia Emiliano Zapata.

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Apuntan acumulación de gas por fuga como causa de explosión

De acuerdo con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, no se reportaron personas fallecidas, pero si al menos cinco inmuebles dañados por la onda expansiva causada por la fuga de una pipa cargada con gas.

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A través de redes sociales, Velázquez Alzúa detalló que fueron tres locales comerciales, dos viviendas y un espacio deportivo dañados.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Centro Regional de Protección Civil Estatal región Amecameca, Protección Civil Municipal, H.C. de Bomberos Chalco y autoridades municipales para desplegar los operativos pertinentes para controlar el siniestro.


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