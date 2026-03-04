Cuba sufre apagón tras fallo en el sistema eléctrico nacional

Un apagón masivo dejó sin electricidad a gran parte de Cuba luego de una falla en el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), provocada por la salida inesperada de una de las principales plantas termoeléctricas del país.

La interrupción del servicio afectó a millones de personas en varias provincias, incluida La Habana, y volvió a evidenciar la fragilidad de la infraestructura energética de la isla.

Falla en termoeléctrica provoca colapso en cascada

De acuerdo con reportes oficiales, la desconexión se originó tras una avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada una de las más importantes para la generación eléctrica en Cuba

El incidente provocó un colapso en cadena dentro del sistema eléctrico, dejando sin suministro a extensas zonas del occidente y centro del país.

Especialistas explican que el sistema opera de manera interconectada, por lo que cuando una planta de gran capacidad sale de operación sin respaldo suficiente, se produce una caída generalizada, este tipo de eventos se ha repetido en los últimos años debido al deterioro estructural de las plantas generadoras y la limitada capacidad de respuesta ante emergencias.

Millones de afectados y servicios interrumpidos

El apagón impactó a usuarios residenciales, comercios e instituciones públicas, en distintas provincias se reportaron fallas en el servicio de transporte eléctrico, interrupciones en comunicaciones y afectaciones en hospitales y centros de trabajo, aunque las autoridades aseguraron que se activaron plantas de respaldo en instalaciones prioritarias.

Habitantes de diversas localidades señalaron que el corte se prolongó durante varias horas, en medio de altas temperaturas, lo que incrementó la inconformidad social, incluso en algunas zonas el restablecimiento fue gradual, mientras que otras permanecieron sin servicio durante más tiempo.

Crisis energética estructural

El sistema eléctrico cubano enfrenta desde hace años una crisis estructural marcada por falta de inversión, mantenimiento insuficiente y escasez de combustible, gran parte de las termoeléctricas superan las tres y cuatro décadas de operación, lo que incrementa la probabilidad de fallas técnicas.

Además, el país depende en buena medida de combustibles fósiles para generar electricidad. La combinación de infraestructura envejecida y limitaciones en el suministro de petróleo ha provocado apagones frecuentes, tanto programados como imprevistos.

Autoridades activan protocolos de recuperación

Tras el colapso, técnicos del sector energético iniciaron maniobras para reconectar de forma progresiva las unidades generadoras y restablecer la estabilidad del sistema. El proceso requiere sincronizar plantas y circuitos para evitar nuevas caídas.

El gobierno informó que se trabaja en la rehabilitación de varias unidades y en la incorporación paulatina de capacidad al sistema, aunque no se precisó un plazo definitivo para la normalización total del servicio.

Impacto económico y social

Analistas advierten que estos eventos tienen un impacto directo en la actividad económica, especialmente en sectores productivos que dependen de energía continua. También repercuten en la vida cotidiana de la población, que enfrenta interrupciones constantes en medio de un contexto económico complejo.

El apagón masivo vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de modernizar la red eléctrica y diversificar las fuentes de generación, incluyendo energías renovables, para reducir la vulnerabilidad del sistema ante fallas de gran escala.

