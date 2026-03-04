Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Impulsa Mariana Rodríguez liderazgo femenino en Fuerza Civil

Durante el evento se reconoció de manera especial a la comandante Rosa Nelly Ibarra Tovar, líder del grupo operativo Monterrey zona sur,

  04
  Marzo
    2026

En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezó el conversatorio “Mujeres con Fuerza: Presencia que redefine el poder”, realizado en el Campo Policial No. 1 de Fuerza Civil.

Durante el encuentro, la funcionaria entregó reconocimientos a mujeres policías de la corporación estatal y también recibió un galardón por su labor institucional, ante la presencia de altos mandos de seguridad y funcionarias de primer nivel del Gobierno estatal.

En su mensaje, Rodríguez Cantú planteó una reflexión sobre el concepto de fuerza en el servicio público:

“Pero creo que es importante redefinir esa palabra, porque aquí en este auditorio la fuerza no tiene solamente un significado. La fuerza hoy tiene uniforme, disciplina, vocación y tiene rostro de mujer".

Reconoce liderazgo femenino en seguridad

En un entorno históricamente dominado por hombres, la titular de AMAR a Nuevo León subrayó que las mujeres policías representan no solo autoridad, sino transformación social. Señaló que antes de portar el uniforme, ya eran ejemplo de determinación y compromiso en sus hogares y comunidades.

“No están aquí por concesión, están aquí por mérito propio y eso merece reconocimiento".

Durante el evento se reconoció de manera especial a la comandante Rosa Nelly Ibarra Tovar, líder del grupo operativo Monterrey zona sur, con más de 14 años de servicio y actualmente responsable de coordinar a más de 500 elementos.

Bajo su mando, se reportó una reducción del 40 por ciento en homicidios y delitos patrimoniales, así como un incremento superior al 100 por ciento en el aseguramiento de armas de fuego, además de 925 detenciones realizadas en 2025.

Al referirse a su desempeño, Mariana Rodríguez expresó:

“Gracias, Rosa Nelly, comandante, por demostrar que cuando una mujer lidera, la seguridad se fortalece".

IMG_1720.JPG

Impulsan mejores condiciones laborales para mujeres policías

Rodríguez Cantú destacó que el sur de Monterrey compite en resultados con corporaciones municipales de referencia en el estado, como San Pedro Garza García, y afirmó que los avances en seguridad están vinculados a liderazgos femeninos dentro de la institución.

Asimismo, resaltó las acciones implementadas para fortalecer las condiciones laborales de las mil 574 mujeres que integran Fuerza Civil, entre ellas la habilitación de espacios de lactancia, horarios flexibles durante el periodo de maternidad y seguros de vida reforzados con cobertura médica a través del ISSSTELEÓN.

Al concluir el conversatorio, hizo un llamado a la unidad y al respaldo entre mujeres dentro del servicio público:

“Quiero que sepan que no están solas, cuentan conmigo y juntas somos un equipo, porque cuando las mujeres nos unimos, cuando nos respaldamos, cuando nos reconocemos entre otras, somos imparables”.

IMG_1707.JPG


