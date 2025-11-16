Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_16_at_9_05_32_PM_0368a80d59
Nuevo León

Fortalece Santa Catarina cultura de prevención de incendios

Protección Civil capacita a docentes, alumnos y padres en más de 300 escuelas para actuar ante incendios y proteger vidas e instalaciones

  • 16
  • Noviembre
    2025

El alcalde Jesús Nava Rivera refuerza la cultura de prevención y seguridad en los planteles educativos del municipio de Santa Catarina, a través de la impartición constante de cursos de prevención y combate contra incendios.

Estos esfuerzos, realizados por personal de Protección Civil municipal, buscan capacitar a personal docente, administrativo, padres de familia y alumnado en los más de 300 planteles de la ciudad, informó Santa Catarina a través de un comunicado.

El objetivo principal es asegurar una respuesta eficaz y oportuna ante cualquier emergencia.

Israel Contreras Vázquez, director de Protección Civil municipal, subrayó la importancia de estas capacitaciones.

“El objetivo es que sepan actuar de manera oportuna ante cualquier situación de emergencia, que ponga en riesgo la integridad de los menores, de los maestros y de todos aquellos que se encuentren dentro de un plantel”, expresó Contreras Vázquez.

Recientemente, la capacitación se llevó a cabo en el Jardín de Niños “Profra. Gloria Teresa García Lucio”, ubicado en la colonia Residencial Santa Catarina.

Durante la sesión, los participantes abordaron temas cruciales como condiciones de prevención contra incendios, conceptos básicos y clasificaciones de incendios, formas de propagación del fuego y uso y manejo adecuado de extintores.

De acuerdo con autoridades municipales, con estas pláticas, el personal docente y los padres de familia adquieren el conocimiento necesario para prevenir y responder adecuadamente ante una contingencia de este tipo. 

El enfoque es dual, pues es salvaguardar la integridad física de las personas y cuidar las instalaciones de los centros educativos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

dhs_9f9add472b
Clausuran taller involucrado en incendio de colonia Zimix
EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T163449_654_183e8b830b
Afirman que los hombres también pueden sufrir cáncer de mama
efcb5d9e_ca77_48a2_b746_c8153c39a36c_43a0e69dfd
Refrenda Monterrey compromiso con Bomberos de Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_11_17_022314_0fadc6a275
Coahuila enfrenta caída en empleo formal y aumento del desempleo
finanzas_autos_3f8533a28d
Toman regios ‘el volante’; suben ventas de autos y van por más
Whats_App_Image_2025_11_17_at_12_24_12_AM_11c3ce5e14
Va de gane: reporta El Buen Fin alza parcial en sus ventas
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
c12d9bd0_0f6e_46c8_8ef0_31ac40d50e8f_ddd2c47c68
Llega el 21K NL 2025, el Medio Maratón 'más rápido de México'
4952196240204565349_bdd8891a3c
Reconocen a Escobedo como ejemplo del Plan México
publicidad
×