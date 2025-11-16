Fortalece Santa Catarina cultura de prevención de incendios

El alcalde Jesús Nava Rivera refuerza la cultura de prevención y seguridad en los planteles educativos del municipio de Santa Catarina, a través de la impartición constante de cursos de prevención y combate contra incendios.

Estos esfuerzos, realizados por personal de Protección Civil municipal, buscan capacitar a personal docente, administrativo, padres de familia y alumnado en los más de 300 planteles de la ciudad, informó Santa Catarina a través de un comunicado.

El objetivo principal es asegurar una respuesta eficaz y oportuna ante cualquier emergencia.

Israel Contreras Vázquez, director de Protección Civil municipal, subrayó la importancia de estas capacitaciones.

“El objetivo es que sepan actuar de manera oportuna ante cualquier situación de emergencia, que ponga en riesgo la integridad de los menores, de los maestros y de todos aquellos que se encuentren dentro de un plantel”, expresó Contreras Vázquez.

Recientemente, la capacitación se llevó a cabo en el Jardín de Niños “Profra. Gloria Teresa García Lucio”, ubicado en la colonia Residencial Santa Catarina.

Durante la sesión, los participantes abordaron temas cruciales como condiciones de prevención contra incendios, conceptos básicos y clasificaciones de incendios, formas de propagación del fuego y uso y manejo adecuado de extintores.

De acuerdo con autoridades municipales, con estas pláticas, el personal docente y los padres de familia adquieren el conocimiento necesario para prevenir y responder adecuadamente ante una contingencia de este tipo.

El enfoque es dual, pues es salvaguardar la integridad física de las personas y cuidar las instalaciones de los centros educativos.

Comentarios