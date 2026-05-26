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Nuevo León

Fortalece PCNL habilidades de rescate y supervivencia en EUA 

Elementos de Protección Civil del estado reforzaron en Carolina del Norte maniobras de rescate, supervivencia y respuesta táctica

  • 26
  • Mayo
    2026

Elementos de Protección Civil de Nuevo León concluyeron de manera satisfactoria su capacitación especializada en el Guilford Technical Community College (GTCC), con sede en Jamestown, Carolina del Norte.  

El programa internacional tuvo como objetivo primordial fortalecer las habilidades de rescate, supervivencia y respuesta táctica de los cuerpos de emergencia del estado. 

Durante una intensa y exigente semana de aprendizaje, los brigadistas regiomontanos se sometieron a rigurosos entrenamientos teóricos y prácticos diseñados para elevar sus estándares de operación ante situaciones de alto riesgo. 

El programa formativo abarcó una amplia variedad de escenarios críticos y técnicas de supervivencia para bomberos. 

“Fue una semana intensa, exigente y de gran aprendizaje, enfocada en fortalecer las habilidades de rescate, supervivencia y respuesta táctica para bomberos y cuerpos de emergencia”, informó Protección Civil estatal. 

Supervivencia y rescate con laberintos de confianza en espacios reducidos y de baja visibilidad, así como pruebas de consumo y administración de aire en equipos de respiración autónoma. 

También maniobras críticas con técnicas de rescate de bomberos caídos en sótanos, maniobras de extracción vertical de personal lesionado, y protocolos de escape de emergencia y auto rescate. 

Además de gestión de crisis con la capacitación en el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), ética y comunicación efectiva en la escena. 

Además de las horas de práctica, los elementos mantuvieron un enriquecedor intercambio de experiencias con cuerpos de rescate y departamentos de bomberos de las localidades de Greensboro, Thomasville, Bethany y Mineral Springs. 

Para consolidar los conocimientos adquiridos, el curso culminó con un ejercicio final de alta complejidad: la simulación de un incendio en un edificio de tres niveles con sótano. 

Organizados estrictamente bajo el Sistema de Comando de Incidentes, los equipos tácticos aplicaron con precisión las técnicas ensayadas durante la semana, logrando rescatar con éxito a tres bomberos que se encontraban atrapados en el inmueble. 


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