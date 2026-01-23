Podcast
Nuevo León

Fuerza Civil policía con mayor confianza del país: Escamilla

Además, los municipios metropolitanos de Nuevo León se ubican hasta 25 puntos porcentuales por debajo de la media nacional en percepción de inseguridad

  • 23
  • Enero
    2026

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que la Fuerza Civil se consolida como la policía estatal con mayor confianza a nivel nacional, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Reconocimiento nacional por tercera ocasión consecutiva

Durante la Mesa de Seguridad, Escamilla destacó que esta distinción se obtiene por tercera ocasión consecutiva, lo que refleja la continuidad en la estrategia de seguridad, así como la coordinación entre los tres niveles de gobierno y una inversión superior a los 30 mil millones de pesos destinada al fortalecimiento de la corporación.

Percepción de inseguridad por debajo de la media nacional

El funcionario señaló que, además de liderar la confianza ciudadana a nivel estatal, los municipios metropolitanos de Nuevo León se ubican hasta 25 puntos porcentuales por debajo de la media nacional en percepción de inseguridad, registrando mejoras en cinco de los siete municipios evaluados.

municipios reducen percepcion inseguridad escamilla

Resultados de la Operación Muralla en zona rural

En cuanto a los resultados operativos, Gerardo Escamilla informó que, como parte de la Operación Muralla, enfocada en la zona rural del estado, durante la última semana se logró la detención de 22 personas, así como el aseguramiento de cuatro vehículos y un arma de fuego, manteniéndose activa la estrategia para contener delitos de alto impacto.

Acciones de la Coordinación Metropolitana

Asimismo, detalló que en el tiempo de Coordinación Metropolitana se registraron 27 personas detenidas, el aseguramiento de tres vehículos y siete armas de fuego, con acciones realizadas principalmente en Monterrey, Escobedo, Apodaca, García, San Nicolás y Juárez.

Escamilla subrayó que estos resultados confirman que los neoloneses cuentan con instituciones de seguridad fortalecidas, producto de la inversión, la profesionalización policial y la coordinación operativa permanente.


