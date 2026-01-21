Padre denuncia al Hospital Ángeles por muerte de hijo de 2 años

Totalmente devastado, el padre de un pequeño de dos años señaló una cadena de omisiones y mala praxis en el Hospital Ángeles Valle Oriente como causa del deceso.

Carlos Jesús Mendoza Contreras, padre del menor Aquiles, en entrevista para El Horizonte compartió que denunció públicamente al nosocomio y a un equipo de médicos por presunta mala praxis y falta de ética profesional.

Lo que inició como una esperanza para mejorar la salud del pequeño Aquiles Sebastián Mendoza Peña, de apenas dos años, terminó en una tragedia que hoy mantiene a sus padres en una lucha legal.

Los padres del menor, provenientes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, señalaron al médico pediatra, al cirujano pediatra, a la anestesióloga cardiovascular y directamente al hospital como responsables de la muerte de su hijo.

Que ellos catalogan como un homicidio culposo.

“A título personal y de mi esposa, para nosotros fue un homicidio culposo; lo que ocurrió no fue una muerte por una intervención, fue un homicidio, porque tenemos los elementos, tenemos pruebas que aportamos ya a la fiscalía”, indicó Mendoza.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que ya se ha abierto una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, para determinar la causa exacta de la muerte y si existió omisión o dolo por parte del cuerpo médico del Hospital Ángeles.

“Decidimos interponer la denuncia porque percibimos muchas cosas que no son propias de un protocolo médico y tampoco de un protocolo de manejo de un hospital tan prestigioso como Hospital Ángeles”, puntualizó.

Un procedimiento 'ambulatorio' que resultó fatal

Hace cuatro meses, Aquiles fue diagnosticado con estenosis pulmonar.

Según el testimonio del padre, el cardiólogo pediatra Juan Carlos Tirado les recomendó una "valvuloplastia pulmonar", asegurándoles que era un procedimiento de mínima invasión, ambulatorio y "totalmente seguro".

“Programamos la cirugía para el mes de enero y, pues, las cosas no surgieron como nos dijeron, nunca nos hablaron de riesgos”, compartió.

Incluso, les informaron que podían salir en unas horas o bien al día siguiente para observación del menor, pero que era un procedimiento totalmente seguro y que no tenían de qué preocuparse.

"Nunca nos señalaron riesgos; solamente nos dijeron que era un procedimiento poco invasivo y que no teníamos de qué preocuparnos", relató Mendoza Contreras.

Otro doctor operó a su hijo

A pesar de que fue el cardiólogo Juan Carlos Tirado quien presuntamente sugirió el mencionado procedimiento, este no lo llevó a cabo, sino otro médico a quien el padre identificó como Gerardo Izaguirre, cardiólogo pediatra en dicha especialidad, el mismo que 'nunca dio la cara' a los padres o se acercó para hablarles de los riesgos.

Creen que médicos ocultaron hora de la muerte

El padre de familia lamentó haber confiado en un hospital que presume ser de los mejores o el mejor de México, el Hospital Ángeles, así como en el médico que diagnosticó a su hijo, pero que a la hora de la cirugía no fueron precisos ni profesionales.

Los padres del pequeño Aquiles creen que los médicos ocultaron la hora de la muerte de su hijo.

"Creemos, por lo que vimos, por lo que percibimos, que ellos simularon un supuesto código azul que significa riesgo inminente, paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio; pensamos, por lo que vimos mi esposa y un servidor, que ellos ocultaron la hora exacta en la que murió mi hijo por una mala praxis.

Denuncian acoso por parte del hospital

Además del dolor por la pérdida, denunció que, tras el deceso, el hospital respondió con hostilidad.

Asegura que la administración envió personal de seguridad para amedrentarlos cuando ellos únicamente exigían información clara sobre lo ocurrido en la sala de hemodinamia.

“Fuimos víctimas de acoso por parte del personal del hospital. El hospital entró en muchas incongruencias. Nos quiso cobrar cosas que ya habíamos pagado, muchas cosas que no nos daban para nada, con la versión de que nuestro hijo había muerto por una complicación”, agregó.

A través del video difundido en redes sociales, el padre de familia hizo un llamado a la comunidad a no confiar ciegamente en el renombre de la institución.

"Que no se vayan por el supuesto renombre; piensen dos veces antes de permitir que intervengan a su hijo. No quiero que esto le vuelva a pasar a otra persona", señaló.

Las irregularidades

Cambio de médicos y falta de información son los dos puntos críticos que señala el padre del pequeño Aquiles en la atención recibida:

Sustitución de especialista: Aunque el Dr. Juan Carlos Tirado fue quien diagnosticó y recomendó la intervención, la cirugía fue realizada por el Dr. Gerardo Izaguirre, quien, según los padres, "nunca dio la cara" ni explicó los riesgos antes de entrar a quirófano.

Ocultan hora de fallecimiento: Los padres sospechan que el personal médico ocultó la hora real del fallecimiento. Afirman que el hospital simuló un "Código Azul" (paro cardiorrespiratorio) cuando el menor probablemente ya había fallecido por una mala praxis previa.

