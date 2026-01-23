Apoya Policía de San Pedro en nacimiento de bebé

En las primeras horas de este viernes, elementos de la Policía de San Pedro brindaron ayuda oportuna a una joven madre que estaba en labor de parto y recibieron con éxito a una bebé.

Mientras los uniformados hacían su recorrido de rutina y circulaban por la calle Plan de Guadalupe, en la colonia Revolución, familiares de la mamá pidieron auxiliar a quien ya tenía contracciones intensas y estaba próxima a dar a luz.

De inmediato, la elemento Valeria Ávalos Coronado activó los protocolos de atención y comenzaron las labores necesarias para asistir el nacimiento, recibiendo a la recién nacida minutos más tarde, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de la madre y la bebé.

Elementos de Protección Civil de San Pedro continuaron con el protocolo correspondiente y trasladaron a ambas al Hospital Universitario para la valoración de su estado de salud.

La mamá fue identificada como Milena Mendoza, de 18 años de edad, con domicilio en la colonia Revolución.

Familiares de la joven agradecieron a los elementos su oportuna atención.

Así, la Secretaría de Seguridad Pública municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía.

