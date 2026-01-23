FGR alista dictamen por descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) dará a conocer la próxima semana el primer dictamen oficial sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido meses atrás y que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.

Durante una conferencia en Veracruz, la mandataria explicó que fue la propia fiscal general quien le comunicó los avances de la investigación y el plazo para emitir un diagnóstico técnico inicial.

“Nos informó la fiscal general de la República que darán un primer dictamen de las razones por las que ocurrió este descarrilamiento, hay que esperar su información”, señaló.

Servicio seguirá suspendido hasta garantizar seguridad

Sheinbaum dejó en claro que las operaciones del tren de pasajeros no se reanudarán mientras no exista certeza plena sobre las condiciones de seguridad de la vía.

Detalló que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario planteó la necesidad de cumplir con un proceso de certificación antes de autorizar el reinicio del servicio, el cual dependerá directamente de los resultados del dictamen y de las investigaciones técnicas en curso.

Evalúan certificación internacional

Como parte de las medidas para reforzar la confianza ciudadana, la titular del Poder Ejecutivo federal indicó que se analiza recurrir a un organismo internacional que avale la infraestructura ferroviaria y emita recomendaciones adicionales.

“Revisaría una certificación internacional para el inicio nuevamente de las operaciones del tren de pasajeros, por si hay una recomendación podamos desarrollarla y al mismo tiempo dar certeza a la población de que la vía es segura”, afirmó.

