Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tren_interoceanico_dictamen_sheinbaum_fgr_685ce43da6
Nacional

FGR alista dictamen por descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la FGR presentará la próxima semana el primer dictamen sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico

  • 23
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) dará a conocer la próxima semana el primer dictamen oficial sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido meses atrás y que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.

Durante una conferencia en Veracruz, la mandataria explicó que fue la propia fiscal general quien le comunicó los avances de la investigación y el plazo para emitir un diagnóstico técnico inicial.

“Nos informó la fiscal general de la República que darán un primer dictamen de las razones por las que ocurrió este descarrilamiento, hay que esperar su información”, señaló.

Servicio seguirá suspendido hasta garantizar seguridad

Sheinbaum dejó en claro que las operaciones del tren de pasajeros no se reanudarán mientras no exista certeza plena sobre las condiciones de seguridad de la vía.

Detalló que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario planteó la necesidad de cumplir con un proceso de certificación antes de autorizar el reinicio del servicio, el cual dependerá directamente de los resultados del dictamen y de las investigaciones técnicas en curso.

Evalúan certificación internacional

Como parte de las medidas para reforzar la confianza ciudadana, la titular del Poder Ejecutivo federal indicó que se analiza recurrir a un organismo internacional que avale la infraestructura ferroviaria y emita recomendaciones adicionales.

“Revisaría una certificación internacional para el inicio nuevamente de las operaciones del tren de pasajeros, por si hay una recomendación podamos desarrollarla y al mismo tiempo dar certeza a la población de que la vía es segura”, afirmó.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

descarta_fiscalia_agresiones_docente_colombiano_363c8f92fe
Descarta Fiscalía agresiones de docente colombiano tras dictamen
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Sheinbaum ajusta reglas de vuelos de capacitación con EUA
decomisan_50000_litros_huachicol_veracruz_fgr_7180a35b44
Decomisan más de 50,000 litros de huachicol en Veracruz
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_45_49_PM_a9fd33ce31
Anuncian proyecto hídrico para garantizar agua en Ciudad Victoria
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_12_26_PM_2_67ab87a132
Senderista termina atrapado durante escalada en La Huasteca
Spider_Man_7196b5c671
Afirma Sam Raimi que 'Spider-Man 4 nunca se realizará'
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×