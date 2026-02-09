Sheinbaum anuncia inversiones en vivienda, salud y educación

En su quinta visita oficial a Nuevo León, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, vino a tener un acercamiento con los sectores necesitados y a mostrar su proyecto social.

Bajo la premisa de alcanzar la igualdad sustancial, la mandataria encabezó este fin de semana su gira Bienestar centrada en tres pilares: garantizar el derecho a la educación técnica, expandir la salud de especialidades y abatir el rezago habitacional con una inversión histórica.

Vivienda: 80,000 hogares para Nuevo León

Para cerrar la gira este domingo, la presidenta se trasladó a la Colonia Villas de Palmanova, en el municipio de Juárez, para realizar las primeras entregas del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Este nuevo complejo, que contará con 1,576 hogares una vez terminado, al oriente de la urbe regia.

“Si se fijan, ¿qué es lo que estamos construyendo? Bienestar, por eso nuestros programas llevan el nombre de Bienestar, porque significan derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a un ingreso justo para todas las familias mexicanas”, indicó Sheinbaum.

El anuncio principal fue la meta sexenal para el estado de 80,000 viviendas totales, lo que equivale al 5% de la meta nacional de 1.8 millones en este sexenio.

Indicó que la meta en Nuevo León son 80 mil viviendas: 67 mil del Infonavit, 10,000 Conavi, 4,000 del Fovissste y la entrega de 3,000 escrituras por parte del INSUS.

En su mensaje recordó que anteriormente se exigían hasta 23 puntos que complicaban el acceso a un financiamiento, e hizo hincapié en que ahora solo son tres requisitos: percibir entre uno y dos salarios mínimos, contar con seis meses de antigüedad laboral y no tener una hipoteca vigente.

“Lo que pasó durante 36 años a los que tenían Infonavit, pues les dieron créditos, pero había que pasar como 23 puntos para poder tener acceso en 30. Los puntos eran, pues, casi imposibles de cubrir.

“Ahora solo son tres requisitos: ganar entre uno y dos salarios mínimos, tener seis meses en su trabajo y no tener hipoteca; de eso se trata el programa; es decir, solamente tres requisitos”, puntualizó.

Este despliegue de obra pública reafirma la estrecha colaboración entre el Gobierno de México y el Estado, posicionando a Nuevo León como un eje prioritario para el desarrollo social del país.

Educación: el aula como alternativa a la calle

La gira inició el sábado en el municipio de García, donde inauguró el CBTIS No. 299, una obra que requirió $66.5 millones de pesos entre construcción y equipamiento. Acompañada por el gobernador Samuel García y el secretario de Educación, Mario Delgado, la presidenta anunció que en 2026 se construirán dos nuevas preparatorias en Escobedo y Pesquería, además de concluir un plantel en Juárez este febrero.

“Donde tienen que estar los jóvenes es en las escuelas, no en las calles. Necesitamos más escuelas que queden cerca de casa”, enfatizó Sheinbaum, señalando que la distancia y la falta de conexión curricular son las principales causas de deserción.

Como parte de una reforma educativa regional, la mandataria propuso homologar los planes de estudio entre los CBTIS y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para facilitar la certificación y hacer el aprendizaje “más divertido” y vinculado a la tecnología.

“Una vez iguales, se cambian los planes de estudio para que sea más divertido aprender, para que tengan más lugar, y a las escuelas les estamos construyendo canchas de basquetbol, de futbol y muchas cosas más”, agregó.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que este plantel tiene capacidad para 540 estudiantes por turno, consta de dos edificios de tres niveles cada uno, 12 aulas, cuatro laboratorios, plaza cívica y áreas verdes.

La construcción de este plantel fue de 49.5 millones de pesos de obra y 17 millones de equipamiento.

Durante este evento estuvo acompañada por el gobernador, Samuel García; el secretario de Educación Nacional, Mario Delgado; el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos; y alumnos de diferentes CBTIS de la entidad.

Salud: terminar nuevo hospital

En Santa Catarina, la mandataria supervisó la construcción del Hospital General Regional del IMSS, ubicado estratégicamente cerca de la carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de Santa Catarina.

La mandataria nacional destacó que, en el período de la 4T, que incluye los seis años de la pasada administración y los seis años de la administración de ella, se habrá totalizado la construcción de más de 10 mil camas en hospitales del IMSS.

Sheinbaum Pardo condenó los 36 años de gobiernos neoliberales porque, dijo, en el caso de las camas de hospital, apenas construyeron 4,000.

“No hay nada más hermoso para un gobernante que inaugurar una escuela, como hicimos hoy, una preparatoria pública, y venir a supervisar la construcción de un hospital público”, declaró la mandataria nacional.

La presidenta agradeció a Zoé Robledo, director general del IMSS, por su trabajo al frente del organismo, a los trabajadores de ese Instituto por su dedicación en favor de la salud de la población, a los militares porque ejecutan la obra, y a los trabajadores de la construcción por ser los mejores.

El gobernador Samuel García agradeció a la presidenta la inversión en salud para Nuevo León.

“Quiero darle las gracias a nombre de seis millones de habitantes de Nuevo León porque se hace realidad el anhelo de más de 20 años: el Hospital del IMSS en Santa Catarina. Ya se ve el gran avance de lo que será un gran hospital”, destacó.

Durante el evento, la mandataria agradeció al alcalde de Santa Catarina la donación del terreno para la construcción del hospital.

Bienestar en números

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció importantes avances en el tema de educación, salud y vivienda para Nuevo León durante su gira Bienestar.

Educación

4 planteles de bachilleratos tecnológicos

265 millones de pesos

Salud

1 Hospital Regional de Especialidades (IMSS)

553 camas

38 especialidades

300,000 personas beneficiadas

12.4 % de avance de obra

Vivienda

80,000 viviendas para NL

1.8 millones en este sexenio de Sheinbaum

