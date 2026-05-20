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Tamaulipas

Hombre muere tras ser atropellado; responsable huye del lugar

El accidente se registró en el kilómetro 17 de la carretera a Playa Bagdad, donde un hombre fue embestido mientras intentaba cruzar la vialidad

  • 20
  • Mayo
    2026

Un accidente se registró en el kilómetro 17 de la carretera a Playa Bagdad, donde un hombre fue embestido mientras intentaba cruzar la vialidad.

La víctima fue identificada en el sitio por una de sus hermanas como Jesús Zavala Soto, de 45 años de edad, quien se desempeñaba como albañil en una obra cercana al punto donde ocurrió el percance.

Elementos de la Cruz Verde acudieron rápidamente al lugar para brindar auxilio; sin embargo, al revisar al lesionado, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

En el área permaneció la camioneta involucrada en el hecho, mientras que la conductora responsable abandonó la escena tras el impacto, dejando únicamente a su acompañante.


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