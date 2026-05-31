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Nuevo León

Entregan Samuel García y Mariana Rodríguez Puente Capullos

Este puente inicio como una idea hace más de un año y hoy ya es una realidad, ubicado sobre Río La Silla, además de un conector, también servirá de observatorio

  • 31
  • Mayo
    2026

El gobernador Samuel García en conjunto con la Titular de AMAR a Nuevo León, realizaron la entrega del nuevo puente capullos, el cual conectara la institución con el Parque del Agua, buscando así mayor entretenimiento para los paseantes y los pequeños del DIF

"Este es el DIFneylandia que soñamos para nuestros niños. Si uno entra a Capullos, ya es un parque. Cancha, juegos, escuela, sala de cine, alberca. Es realmente primer mundo lo que le estamos dando a los niños de Capullos”.

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Este puente inicio como una idea hace más de un año y hoy ya es una realidad, ubicado sobre el Río La Silla, además de un conector, también servirá de observatorio para ver los peces, tortugas y aves que habitan en el cuerpo de agua.

Además, los niños del DIF capullos, tiene acceso a él, buscando así conocer más de la naturaleza y disfrutar de juegos al aire libre.

“Con un sueño y una visión de conectar a los niños de Capullos con el mundo exterior. En experiencias, en diversión, en recreación, en salud. Y creo que se ha estado logrando a través de este distrito infantil que se está construyendo aquí en el municipio de Guadalupe”.

El cruce peatonal de concreto con laterales de lámina y techumbre multipanel, tiene una longitud de 100 m, una altura de 2.56 m y unasuperficie de 278 m2, el cual fue construido en tiempo récord

“Todos los días, cuando quieran salir a disfrutar este paraje natural, lo van a hacer, y eso crecer emocional física e intelectualmente. Gracias en nombre de Guadalupe, gracias en nombre de la gente de Guadalupe”

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