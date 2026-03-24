Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_84954a5946
Nacional

Identifican a las maestras asesinadas por un alumno en Michoacán

Las víctimas fueron María del Rosario "S", de 36 años, y Tatiana "M", de 37 años, quienes perdieron la vida luego de que Omar "N" les disparó con un rifle AR-15

  • 24
  • Marzo
    2026

Las dos maestras que fueron asesinadas por un alumno que ingresó armado a un salón de clases en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron identificadas por las autoridades.

Las víctimas fueron Mariana del Rosario "S", de 36 años, y Tatiana "M", de 37 años, quienes perdieron la vida luego de que Omar "N", de apenas 15 años, les disparó con un rifle AR-15, según informó la Marina Armada de México.

El origen del conflicto

De acuerdo con lo que revelaron las autoridades, el joven se molestó porque, debido a que llegó tarde, su profesora no le permitió entrar; a lo que él respondió que era víctima de hostigamientos.

Tras no poder entrar, Omar se fue del lugar y minutos después regresó con el arma larga y fue directamente contra la profesora Mariana del Rosario y trató de huir. 

Sin embargo, la maestra Tatiana intentó detenerlo, pero también recibió un disparo que le quitó la vida en las instalaciones de la escuela Anton Makarenko.

Ya había amenazas

Información extraoficial apunta a que el ataque pudo haber sido planeado. En redes sociales, el adolescente habría publicado previamente imágenes y videos portando el arma, además de mensajes con contenido de odio, lo que ya forma parte de las líneas de investigación.

Las autoridades también analizan el entorno familiar del menor, luego de que trascendiera que podría tener vínculos con un elemento de la Secretaría de Marina, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

reaviva_ataque_michoacan_prevencion_escuelas_coahuila_19629458a6
Reaviva ataque en Michoacán medidas contra violencia en escuelas
rg5r_d225e379d8
Alumno de 15 años mata a dos maestras en preparatoria
EH_UNA_FOTO_2026_03_21_T110751_288_1c12a76b18
Capturan a 'El Topo', líder de extorsionadores en Puebla
publicidad

Últimas Noticias

Javier_Diaz_8488e96bd9
Comienza Operativo Vacacional de Semana Santa en Saltillo
Whats_App_Image_2026_03_25_at_6_07_59_PM_2_d37320843d
Cuestionan reforma a Ley de Vivienda por riesgos al ahorro
b56af972_ba5b_4483_a0c8_8c05dfaa4d2a_8c410448cd
Destacan coordinación tras reunión de seguridad en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
IMG_7012_093e598e11
Aprueban nueva ley educativa; refuerzan inclusión
publicidad
×