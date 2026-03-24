Identifican a las maestras asesinadas por un alumno en Michoacán

Las dos maestras que fueron asesinadas por un alumno que ingresó armado a un salón de clases en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron identificadas por las autoridades.

Las víctimas fueron Mariana del Rosario "S", de 36 años, y Tatiana "M", de 37 años, quienes perdieron la vida luego de que Omar "N", de apenas 15 años, les disparó con un rifle AR-15, según informó la Marina Armada de México.

El origen del conflicto

De acuerdo con lo que revelaron las autoridades, el joven se molestó porque, debido a que llegó tarde, su profesora no le permitió entrar; a lo que él respondió que era víctima de hostigamientos.

Tras no poder entrar, Omar se fue del lugar y minutos después regresó con el arma larga y fue directamente contra la profesora Mariana del Rosario y trató de huir.

Sin embargo, la maestra Tatiana intentó detenerlo, pero también recibió un disparo que le quitó la vida en las instalaciones de la escuela Anton Makarenko.

Ya había amenazas

Información extraoficial apunta a que el ataque pudo haber sido planeado. En redes sociales, el adolescente habría publicado previamente imágenes y videos portando el arma, además de mensajes con contenido de odio, lo que ya forma parte de las líneas de investigación.

Las autoridades también analizan el entorno familiar del menor, luego de que trascendiera que podría tener vínculos con un elemento de la Secretaría de Marina, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

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