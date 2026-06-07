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Tamaulipas

Identifican a fallecidos del choque Matamoros–Victoria

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Matamoros, donde permanecen para los procedimientos correspondientes

  • 07
  • Junio
    2026

Fueron identificadas las cuatro personas que perdieron la vida en el aparatoso choque frontal registrado la tarde de este sábado en la carretera Matamoros–Victoria, a la altura del tramo conocido como Las Yescas, cerca del rancho San Carlos.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas mortales son Lino Tovar Hernández, de 59 años, quien conducía; Iván T. Tovar, de 25 años, su hijo; Adelita Tovar de Tovar, de 55 años, su esposa; y Altagracia Tudón Mercado, de 54 años, conocida de la familia.

Se informó que dos de ellos contaban con ciudadanía estadounidense.

Regresaban a Estados Unidos tras visitar familiares

Las autoridades indicaron que las víctimas regresaban de San Luis Potosí, donde habían estado de visita con familiares, y se dirigían hacia su lugar de residencia en Estados Unidos al momento del accidente.

El coordinador estatal de Protección Civil, Gustavo Acuña, informó que además del saldo fatal, el percance dejó cinco personas lesionadas, entre ellas un menor de ocho años que fue trasladado para recibir atención médica especializada.

Los heridos fueron identificados como Karia Zavala, Estela Zavala, Julio Pérez, de 8 años, y Julio Abdón Ramos, quien conducía la otra unidad. Todos se dirigían al ejido Francisco Villa, en el municipio de San Fernando.

Accidente dejó además varios lesionados

El accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas, cuando una camioneta Nissan Frontier y una Chevrolet TrailBlazer con placas de Texas colisionaron de frente.

En esta última viajaban las personas fallecidas.

De manera extraoficial, se menciona que una persona más que viajaba en la TrailBlazer habría sobrevivido y fue trasladada por paramédicos a un hospital en Valle Hermoso.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Matamoros, donde permanecen para los procedimientos correspondientes.

Autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.


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