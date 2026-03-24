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Internacional

Identifican a pilotos fallecidos en choque de avión contra camión

El incidente se produjo la noche del domingo, cuando un avión chocó con un vehículo de bomberos al aterrizar en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York

  • 24
  • Marzo
    2026

Los dos pilotos que fallecieron el domingo en una colisión del avión que volaban con un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, han sido identificados, según informa este martes la prensa estadounidense.

Aunque las autoridades no han divulgado aún la identidad de los fallecidos, los medios locales indican que estos son Antoine Forest, de 30 años y originario de Coteau-du-Lac, en Quebec, Canadá, y MacKenzie Gunther.

Forest fue contratado por Air Canada en 2022, y antes acumuló experiencia en Exact Air y Air Sanguenay. La ciudad de Coteau-du-Lac lamentó la muerte del joven piloto y expresó sus condolencias a su familia en un mensaje en las redes sociales.

Mientras, Gunther se graduó en 2023 del Instituto Politécnico Seneca de Toronto, donde estudió Tecnología Aeronáutica, comenzando de inmediato su carrera de piloto profesional.

La investigación del incidente ha obligado al cierre de la pista donde tuvieron lugar los hechos, y su reapertura podría tomar días.

Esto ha provocado el retraso de numerosos vuelos y que cientos de personas se encuentren varadas en el aeropuerto, pese a que este reanudó sus operaciones ayer por la tarde.

Pasado el mediodía, se habían cancelado 145 vuelos que salían de LaGuardia, mientras que otros 102 sufrían retrasos.

Además, 149 vuelos que se dirigían a este aeropuerto fueron cancelados y otros 192 sufrieron demoras.

El incidente se produjo la noche del domingo, cuando el vuelo 8646 de Air Canada Express, un CRJ-900 procedente de Montreal con 76 personas a bordo, colisionó al aterrizar en la pista 4 con un vehículo de bomberos de la Autoridad Portuaria que se dirigía a atender una incidencia.

Cuarenta personas resultaron heridas, entre ellos los dos bomberos que viajaban en el camión, uno de los cuales, identificado como Adrián Báez, ya salió del hospital, al igual que varios de los pasajeros lesionados.


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