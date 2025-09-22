IEEPC da una semana a Congreso para aprobar reforma electoral

Con todo el revuelo que causó la reforma de paridad, ahora el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) les dio una semana al Congreso del Estado para aprobar la reforma electoral que aplicaría en el 2027 para la paridad de genero en las elecciones.

En una junta que tuvieron los coordinadores de todos los grupos legislativos del Congreso Local con al presidenta Beatriz Camacho y consejeros del IEEPC, se les hizo un resumen sobre la reglamentación actual en el tema de la postulación paritaria de candidatas en las elecciones.

Desde hace algunas semanas se comenzó a circular una reforma electoral para obligar a los partidos a postular solamente mujeres a la gubernatura en el 2027, al igual que en las alcaldías en donde nunca hayan sido encabezadas por una mujer.

Actualmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,ya tiene acciones de paridad, en donde para garantizar que se le den la oportunidad a las mujeres, los partidos que postularon a un candidato de un género en las pasadas elecciones, en las del 2027 se postule a un candidato del género contrario.

“En la exposición de la normativa vigente de Gubernatura, se precisó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya tiene criterios establecidos en sus sentencias. En primer término, vinculó al Congreso de la Unión y a los Congresos estatales, para emitir reglas necesarias para la postulación paritaria de candidaturas a las Gubernaturas hasta antes del siguiente proceso electoral." “En segundo, ha determinado que es el Instituto Nacional Electoral (INE) quien estará a cargo de supervisar a los partidos políticos nacionales en el cumplimiento del mandato de paridad constitucional, mientras que los Organismos Públicos Locales (OPLEs) supervisarán a los partidos políticos locales”, se lee en un comunicado del IEEPC.

Por su parte el PRI y el PAN presentaron una contra propuesta, asegurando que es muy poco tiempo para imponer estas modificaciones, por lo cual buscan que esas condiciones se apliquen en el 2030 para las alcaldías y en el 2033 para la gubernatura.

