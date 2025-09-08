Cerrar X
IEEPC pide paridad de género en elección a gobernatura de 2027

El IEEPC solicitó al Congreso legislar para asegurar paridad de género en candidaturas a la gubernatura en 2027; advierte que tomará medidas si no se actúa

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) pidió al Congreso que haga las legislaciones correspondientes para garantizar la paridad de género en las candidaturas de los partidos políticos en la elección a la gubernatura 2027.

En una sesión virtual, el instituto dio respuesta a una petición de ciudadanos en donde exhortaban a que en las elecciones del 2027 se postularan únicamente mujeres a la gubernatura y ciertos municipios. 

Ante esto, el IEEPC indicó que es facultad del Congreso hacer las modificaciones a la ley para que se garantice la paridad de género en la materia electoral. 

“Con relación a la Gubernatura, el organismo indicó que, actualmente, el Congreso del Estado es la autoridad facultada para emitir la legislación necesaria para la postulación paritaria de candidaturas de los partidos políticos a la Gubernatura, y este se encuentra dentro del plazo que le otorgó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para emitirla”, indicó el Instituto Estatal Electoral. 

En el tema de los ayuntamientos, indicaron que ellos, desde el 9 de diciembre del 2024 y hasta el 29 de julio del 2025, realizaron un estudio para diseñar una acción afirmativa para que solamente se postulen mujeres en las alcaldías en donde nunca ha habido una mujer como alcaldesa. 

“Respecto al tema de Ayuntamientos, el IEEPCNL comunicó que del 09 de diciembre de 2024 al 29 de julio de 2025, realizó un amplio estudio para diseñar una acción afirmativa para postular exclusivamente mujeres a las presidencias municipales en los municipios donde históricamente no ha sido electa una mujer”, se agregó. 

El instituto aclaró que si el Congreso Local no actúa y aplaza las acciones solicitadas, el IEEPC podrá emitir medidas que garanticen esta paridad en la próxima elección.

 


