Secretaría de Educación implementa plan de rehabilitación

La Secretaría de Educación anunció un plan para rehabilitar todas las escuelas del Área Metropolitana de Monterrey fijando el primer semestre del 2026 como plazo estimado para culminar la primera etapa.

El proyecto, explicó el secretario Juan Paura, requerirá una inversión de $150 millones de pesos para atender a más de 590 planteles.

La primera tanda corresponde a los municipios de Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Juárez y Cadereyta.

Posteriormente, se intervendrá al resto de la urbe regia, junto con la zona citrícola, y por último a los demás ayuntamientos.

Tras analizar las necesidades de cada una de las escuelas, la pretensión de la Secretaría es que la intervención se haga a un ritmo de 90 planteles mensuales.

“El agregado es ese diagnóstico que probablemente no se tenía, y más bien estábamos siendo reactivos a solicitudes que se nos elaboraban. “Ahora ya tenemos un diagnóstico específico de escuelas que nos va a permitir empezar a llevar a cabo la ejecución del programa”, dijo Paura.

Entre las problemáticas más comunes encontradas se encuentran fugas de agua, fallas eléctricas, maleza crecida, y detalles en la plomería.





