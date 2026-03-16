Santa Catarina implementa contraflujo para agilizar la movilidad

Con el objetivo de mejorar la circulación vehicular en una de las zonas con mayor tránsito del municipio, el Gobierno de Santa Catarina puso en marcha un carril de contraflujo para vehículos ligeros en el corredor que conecta la Avenida Industriales con la Avenida 2 de Octubre.

La medida comenzó a operar a partir de este lunes 16 de marzo y estará vigente de lunes a viernes entre las 6:30 y las 9:30 de la mañana, horario en el que se registra el mayor flujo de automóviles que se desplazan hacia la zona oriente del municipio.

De acuerdo con las autoridades municipales, el contraflujo inicia a la altura de la empresa Castle Metals, sobre el cuerpo sur de la Avenida Industriales. Los vehículos podrán incorporarse desde el carril de alta velocidad y continuar por este carril habilitado hasta llegar a la Avenida 2 de Octubre.

El recorrido concluye cerca de la tienda Home Depot, casi en el cruce con la calle Virgilio Guerra, donde los automovilistas podrán reincorporarse a los carriles habituales de la vialidad.

Más de 100 mil vehículos se verán beneficiados

El gobierno municipal señaló que esta medida busca aumentar la capacidad vehicular en uno de los corredores con mayor tráfico en Santa Catarina, donde diariamente circulan más de 100 mil vehículos.

Con la habilitación de este carril especial se pretende reducir tiempos de traslado y mejorar la movilidad durante las horas de mayor demanda.

Autoridades piden respetar señalización

Durante el funcionamiento del contraflujo, elementos de Movilidad y patrullas municipales estarán presentes para coordinar y resguardar el tránsito en la zona.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, mantener una velocidad moderada y respetar la señalización, así como las líneas divisorias colocadas con conos viales.

Forma parte de un plan integral de movilidad

El carril de contraflujo forma parte de una estrategia integral del municipio para mejorar la movilidad y facilitar los desplazamientos en esta área.

Entre las acciones que complementan este plan destacan la construcción del Mega Puente Manuel Ordóñez y 2 de Octubre, así como la reubicación del retorno sobre la Avenida Industriales, que anteriormente se encontraba a la altura de la empresa Madisa y ahora opera frente al Mercado de Abastos.





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