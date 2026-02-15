Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
hormiga_gonzalez_2026_19193836e7
Deportes

Chivas se impone en el Clásico Nacional y derrota al Club América

Con la victoria, Chivas alcanzó 18 puntos y se mantuvo en la parte alta de la clasificación general, consolidando un arranque sólido en el Clausura 2026

  • 15
  • Febrero
    2026

El Club Deportivo Guadalajara derrotó 1-0 a las Águilas del América en duelo correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2026, resultado que fortaleció el paso perfecto del conjunto rojiblanco en lo que va del torneo

Dominio rojiblanco y gol decisivo

El encuentro se disputó en el Estadio de las Chivas, donde más de 40 mil aficionados presenciaron un partido intenso y con alto ritmo desde los primeros minutos, como se acostumbra en cada clásico nacional.

La anotación que marcó la diferencia fue obra de Armando ´hormiga´ González, quien aprovechó una jugada a balón parado para enviar el esférico al fondo de la red de la porteria defendida por Luis Ángel Malagón y desatar la euforia en las tribunas.

El tanto llegó tras un tiro de esquina bien ejecutado y un remate certero dentro del área el cual la defensa aguila no pudo hacer absolutamente nada.

América presionó sin éxito

Tras verse en desventaja, el conjunto azulcrema adelantó líneas y generó aproximaciones principalmente por las bandas, buscando profundidad y centros al área. Sin embargo, la defensa tapatía mostró orden y concentración para contener los embates.

En la recta final, América tuvo mayor posesión del balón y sumó disparos desde media distancia, pero careció de contundencia para intentar igualar el marcador.

Impacto en la tabla general

Con la victoria, Chivas alcanzó 18 puntos y se mantuvo en la parte alta de la clasificación general, consolidando un arranque sólido en el Clausura 2026 manteniendo un paso perfecto con 6 victorias, ningún empate y cero derrotas, siendo el único equipo del torneo en conseguir todos los puntos posibles.

Por su parte, América se quedó con ocho unidades y deberá ajustar detalles defensivos y ofensivos de cara a la siguiente jornada, donde visitará al conjunto del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Clásico de alta tensión

El compromiso estuvo marcado por la intensidad característica del Clásico Nacional, con varias tarjetas amarillas y constantes duelos físicos en el mediocampo, la rivalidad volvió a hacerse presente dentro y fuera del terreno de juego, en un ambiente cargado de pasión.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

la_adictiva_chivas_america_bdfe2a4d50
Encabezará La Adictiva show de medio tiempo en Clásico Nacional
Djuka_f35a71f94a
¡Choque de gigantes! Rayados visita al América en busca de crecer
jesus_angulo_entrenamiento_2026_83cff8986d
Llega Santos al Universitario con una década sin vencer a Tigres
publicidad

Últimas Noticias

IMG_7381_JPG_2873d38006
Promueve Apodaca servicios médicos integrales
download_bfacb1f649
Fátima Bosch sufre quebranto de salud en desfile en Ecuador
rayadas_1ad679dbbc
Pese al empate, Rayadas dormirán líderes e invictas
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×