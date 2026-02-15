Chivas se impone en el Clásico Nacional y derrota al Club América

El Club Deportivo Guadalajara derrotó 1-0 a las Águilas del América en duelo correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2026, resultado que fortaleció el paso perfecto del conjunto rojiblanco en lo que va del torneo

Dominio rojiblanco y gol decisivo

El encuentro se disputó en el Estadio de las Chivas, donde más de 40 mil aficionados presenciaron un partido intenso y con alto ritmo desde los primeros minutos, como se acostumbra en cada clásico nacional.

La anotación que marcó la diferencia fue obra de Armando ´hormiga´ González, quien aprovechó una jugada a balón parado para enviar el esférico al fondo de la red de la porteria defendida por Luis Ángel Malagón y desatar la euforia en las tribunas.

El tanto llegó tras un tiro de esquina bien ejecutado y un remate certero dentro del área el cual la defensa aguila no pudo hacer absolutamente nada.

América presionó sin éxito

Tras verse en desventaja, el conjunto azulcrema adelantó líneas y generó aproximaciones principalmente por las bandas, buscando profundidad y centros al área. Sin embargo, la defensa tapatía mostró orden y concentración para contener los embates.

En la recta final, América tuvo mayor posesión del balón y sumó disparos desde media distancia, pero careció de contundencia para intentar igualar el marcador.

Impacto en la tabla general

Con la victoria, Chivas alcanzó 18 puntos y se mantuvo en la parte alta de la clasificación general, consolidando un arranque sólido en el Clausura 2026 manteniendo un paso perfecto con 6 victorias, ningún empate y cero derrotas, siendo el único equipo del torneo en conseguir todos los puntos posibles.

Por su parte, América se quedó con ocho unidades y deberá ajustar detalles defensivos y ofensivos de cara a la siguiente jornada, donde visitará al conjunto del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Clásico de alta tensión

El compromiso estuvo marcado por la intensidad característica del Clásico Nacional, con varias tarjetas amarillas y constantes duelos físicos en el mediocampo, la rivalidad volvió a hacerse presente dentro y fuera del terreno de juego, en un ambiente cargado de pasión.

