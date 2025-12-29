EUA promete $2,000 mdd para la ONU, pero impone condiciones

Estados Unidos anunció este lunes que destinará $2,000 millones de dólares para financiar programas humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque advirtió que el organismo internacional debe “adaptarse o morir” para seguir recibiendo apoyo.

El anuncio fue realizado en Ginebra por el subsecretario de Asistencia Exterior del presidente Donald Trump, Jeremy Lewin, junto al jefe de ayuda de emergencia de la ONU, Tom Fletcher, en un contexto marcado por recortes significativos en la financiación humanitaria estadounidense.

Recortes y un nuevo enfoque en la ayuda

Aunque la promesa de fondos fue bien recibida, el anuncio ocurre en medio de una reducción generalizada del apoyo financiero de Estados Unidos a las operaciones humanitarias. Además, se prevé que otros donantes clave, como Reino Unido y Alemania, también recorten sus aportaciones.

Tras el anuncio, Fletcher aseguró que la contribución estadounidense permitiría salvar “millones de vidas”. Sin embargo, los $2,000 millones representan solo una fracción de lo que Estados Unidos ha aportado históricamente. En 2022, por ejemplo, la contribución estadounidense a la labor humanitaria de la ONU fue estimada en $17,000 millones de dólares.

Países excluidos y condiciones estrictas

La nueva financiación estará sujeta a condiciones específicas. Aunque los donantes de la ONU suelen asignar recursos a proyectos concretos, en esta ocasión la ayuda priorizará solo a 17 países, entre ellos Haití, Siria y Sudán.

Lewin afirmó que Afganistán y Yemen no recibirán ningún recurso, argumentando que Estados Unidos cuenta con evidencia de que Afganistán habría desviado fondos de la ONU hacia los talibanes. “El presidente Trump nunca tolerará que un centavo del dinero de los contribuyentes vaya a grupos terroristas”, sostuvo.

Estas restricciones, advirtió la ONU, serán difíciles de implementar para las agencias humanitarias que operan en países fuera de la lista prioritaria.

Impacto humanitario inmediato

El impacto de los recortes ya comienza a sentirse.

En Afganistán, clínicas maternoinfantiles han cerrado, mientras que en Sudán se han reducido las raciones de alimentos para personas desplazadas. A nivel global, organizaciones humanitarias prevén que la mortalidad infantil, que había mostrado una tendencia a la baja, aumente este año.

Además, las condiciones impuestas por Washington excluyen el uso de fondos en proyectos relacionados con la lucha contra el cambio climático, al considerar que, según Lewin, este tipo de iniciativas no “salvan vidas” ni sirven a los intereses estadounidenses.

'Adaptarse o morir'

Lewin, considerado un funcionario cercano a Trump y presuntamente involucrado en el cierre de USAID y el despido de miles de empleados, lanzó una advertencia directa a la ONU.

“La alcancía estadounidense no está abierta para organizaciones que solo quieren volver al viejo sistema”.

Estados Unidos insiste en que la ayuda debe ser focalizada, eficiente y sin duplicaciones, un principio que Tom Fletcher asegura que la ONU comparte. “A nadie le interesa, y menos aún a las cerca de $200 millones de personas atrapadas en crisis, que el dinero se gaste de forma imprudente”, señalan desde el organismo.

Dudas sobre la neutralidad de la ayuda

Si bien la ONU ha dado la bienvenida a la nueva financiación, persisten dudas sobre el grado de politización de las condiciones impuestas. Los principios fundamentales de la ayuda humanitaria —neutralidad, imparcialidad y atención a los más necesitados— podrían verse comprometidos al excluir países específicos o crisis como el cambio climático.

Aun así, en medio de una crisis de financiación persistente y frente a un donante cada vez más escéptico, muchos dentro de la ONU reconocen que, pese a las restricciones, $2,000 millones de dólares siguen siendo mejor que nada.

