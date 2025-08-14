Cerrar X
Impone División Ambiental suspensión a chatarrera en Escobedo

El establecimiento operaba sin autorizaciones ambientales y administrativas; se impuso como medida de seguridad la suspensión temporal total de actividades

  • 14
  • Agosto
    2025

Con la finalidad de proteger el medio ambiente el personal de la Procuraduría Ambiental y elementos de Fuerza Civil, llevaron a cabo una visita de inspección a un establecimiento dedicado a la compra y venta de materiales reciclables, ubicado en el municipio de Escobedo.

El establecimiento operaba sin contar con autorizaciones ambientales y administrativas requeridas para su actividad, por lo que se impuso como medida de seguridad la suspensión temporal total de actividades en el predio.

Así como la suspensión temporal total de la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo, correspondientes al pozo localizado en el sitio.

Impone División Ambiental suspensión a chatarrera en Escobedo

Durante el recorrido, se detectaron irregularidades que atentaban contra el medio ambiente, siendo una de las principales la disposición inadecuada de residuos de manejo especial, en un área aproximada de 7,333 metros cuadrados.

La acumulación de dichos residuos representa un riesgo potencial de incendio; también se observaron emisiones de partículas hacia la atmósfera. Por lo que, se dictaron medidas de urgente aplicación para el manejo adecuado de los residuos observados, el control de emisiones de partículas a la atmósfera y la remediación de algunas manchas de aceite detectadas sobre suelo.

Impone División Ambiental suspensión a chatarrera en Escobedo


