Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T135954_105_13029faeb0
Nuevo León

Impulsa Nava cercanía de ciudadanía con C4 mediante visitas

El presidente municipal invitó a vecinos de diversas colonias a visitas las instalaciones de monitoreo para mostrar la operatividad del sistema activo 24/7

  • 06
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Santa Catarina impulsó la cercanía de sus ciudadanos con el C4 mediante visitas a las instalaciones de monitoreo.

Habitantes de diversos sectores acudieron hasta el inmueble, donde el alcalde Jesús Nava les mostró el funcionamiento y operatividad de la infraestructura e inteligencia que se aplica en la vigilancia de las principales avenidas, calles y colonias de la municipalidad.

“En Santa Catarina la estrategia de seguridad también incluye una parte muy importante que es reforzar la confianza de la población en la policía municipal e infraestructura, en este caso el C4, para proteger la integridad física y patrimonio de la gente”, expresó. 

Cabe destacar que se cuentan con 71 lectores de de placas vehiculares, 26 cámaras PTZ con movimiento, 123 cámaras vecinales, 18 torres de vigilancia y 21 cámaras de botones de pánico. También se cuentan con 600 chats vecinales con el fin de brindar una respuesta inmediata a los reportes que se reciben por parte de la comunidad.

El presidente municipal concluyó que la participación ciudadana es vital para conocer las inquietudes y necesidades con el fin de brindar una mejor atención.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_06_at_11_08_43_PM_b2a46d4101
Nuevo León y Laredo refuerzan lazos con encendido navideño
AP_25310861638740_e4f9033ae3
Sube a 3 los muertos por derrumbe de termoeléctrica surcoreana
Whats_App_Image_2025_11_06_at_8_54_52_PM_1_044ed0fe5c
Acosador de Claudia Sheinbaum es trasladado al Reclusorio Norte
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_06_at_3_15_36_PM_1_526d648746
Ruptura de compuertas en Anzaldúas agrava desabasto en Reynosa
tamaulipas_desaprecida_fa639d9325
Nueva desaparición de joven embarazada alarma a Reynosa
Whats_App_Image_2025_11_06_at_4_01_25_PM_ec8129fa3d
Ruta Saltillo–Ramos: pasajeros exigen retirar camiones viejos
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
nl_aeropuerto_mty_muladar_ea6677a23e
Recibe Aeropuerto de Monterrey a turistas ¡con un 'muladar'!
rgvf_6f75f41b82
Deuda de $400 mil pesos, posible motivo del feminicidio de Yaneli
publicidad
×