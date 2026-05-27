Inaugura DIF Monterrey Unidad de Rehabilitación en El Caracol
El corte de listón del nuevo edificio de dos plantas fue encabezado por el alcalde, Adrián de la Garza, y la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides
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Mayo
2026
Con una inversión superior a los 8.7 millones de pesos, el DIF Monterrey inauguró el nuevo Centro Familiar y la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en la colonia Caracol. El proyecto tiene como objetivo principal acercar servicios de salud, terapias y sano esparcimiento a los habitantes de la zona.
El corte de listón del nuevo edificio de dos plantas fue encabezado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides.
Infraestructura totalmente renovada
La obra estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas municipal, la cual derribó por completo la antigua estructura que se encontraba en el terreno para edificar un espacio totalmente desde cero.
Esta intervención forma parte del programa estatal “Espacios DIFerentes”, una iniciativa que contempla la rehabilitación de 37 inmuebles del DIF en el municipio con el fin de ampliar y dignificar los servicios a la ciudadanía.
El nuevo centro cuenta con:
Instalaciones modernas: Salones totalmente climatizados, cocina y baños nuevos.
Seguridad: Barda perimetral y reja de protección.
Equipamiento especializado: Mobiliario nuevo y aparatos de última generación para terapias dirigidas a personas con discapacidad física (ya sea de nacimiento, por enfermedad o secuelas de algún accidente).
Un compromiso con la calidad de vida
Durante el evento, el alcalde Adrián de la Garza destacó que con esta entrega se cumple un compromiso clave con la comunidad, transformando un espacio que no solo sanará cuerpos, sino que también unirá a los vecinos.
“Estamos regresando con resultados, resolviendo. Me da muchísimo gusto poder entregar esta Unidad Básica de Rehabilitación, que además sirve también como un centro de DIF para que toda la comunidad de aquí se reúna, porque eso está comprobado que también sirve para elevar la alegría, elevar la calidad de vida”, explicó el edil.
Por su parte, Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, enfatizó el impacto social de descentralizar estos servicios de salud, ya que facilitará la vida de las familias que diariamente enfrentan retos de movilidad.
“Esta unidad básica va a dar servicio a muchísimas personas con discapacidad, con lesiones, con alguna enfermedad y es muy importante acercar los servicios. Sabemos que a veces los tiempos de traslado para mover a una persona en silla de ruedas o con alguna discapacidad toma muchísimo tiempo (...); tenerlo aquí cerca es muy importante”, afirmó Oyervides, detallando que el centro también ofrecerá apoyo psicológico, talleres y actividades diversas.
Al evento protocolario también asistieron la directora del DIF, Ivonne Álvarez; el secretario de Administración, Marcelo Segovia; el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, y la diputada local, Perla Villarreal.
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