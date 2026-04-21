Inauguran Misión Nativa Escobedo; proyecto que impulsa vivienda

Con una inversión superior a los mil millones de pesos, fue inaugurada la primera etapa de Misión Nativa Escobedo, complejo habitacional ubicado sobre la Ave. Raúl Salinas Lozano, en la colonia Misión Nativa, proyecto que fue presentado como un modelo de vivienda accesible, desarrollo urbano ordenado e impulso económico para el municipio.

Durante el evento, el director general de Misión Obispado, Miguel Cagnasso Cantú, destacó que la primera torre se encuentra completamente terminada, lista para escriturarse y con certeza jurídica para sus propietarios.

“Hoy no venimos a anunciar un proyecto, hoy venimos a inaugurar una torre lista para habitarse”, expresó.

Explicó que el desarrollo contempla cuatro torres de departamentos con amenidades como alberca, cancha de pádel, áreas sociales, parque para mascotas, cowork, huertos urbanos y áreas de convivencia, con el objetivo de ofrecer vivienda de calidad a precios competitivos.

Por su parte, el presidente de la CANADEVI Nuevo León, Javier Treviño Garza, reconoció que la entrega formal de proyectos terminados no es común en el sector y resaltó el impacto social y económico que genera la vivienda.

“Aquí no solo se entregan departamentos, aquí se forman familias y se construye comunidad”, señaló.

Añadió que Nuevo León enfrenta una demanda estimada de 800 mil viviendas en los próximos diez años, por lo que consideró necesario seguir impulsando desarrollos accesibles y bien planeados.

En tanto, la directora de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León (Caprobi), Deborah Reyes Barba, afirmó que Misión Nativa representa una visión moderna de ciudad, donde vivienda, comercio, servicios y movilidad conviven de forma cercana y funcional.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes Llovera, sostuvo que el municipio se ha consolidado como un facilitador de inversiones gracias a trámites digitales y esquemas ágiles como el programa Permiso a la Confianza, que permite autorizaciones rápidas para nuevos proyectos.

Destacó que en los últimos cuatro años Escobedo ha recibido más de 5 mil millones de dólares en inversión privada y generado más de 20 mil empleos, además de atraer proyectos como nuevas zonas comerciales, hoteleras y logísticas.

Finalmente, los participantes coincidieron en que Misión Nativa Escobedo simboliza la colaboración entre iniciativa privada, organismos empresariales y gobierno para atender la demanda de vivienda y fortalecer el crecimiento ordenado de la ciudad. Ficha Tecnica del Proyecto:

Comparativa de Modelos: Departamentos

Características Entrepreneur A Entrepreneur B Superficie 46 m² 48 m² Recámaras 1 y 2 2 Baños 1 1 Áreas Sociales Sala, Comedor, Cocina Sala, Comedor, Cocina Exteriores Balcón Balcón Estacionamiento 1 cajón 1 cajón

Detalles Generales del Desarrollo

Concepto Especificaciones Estructura 3 Torres de 7 niveles cada una Total de Unidades 336 Departamentos (168 de cada modelo) Estacionamiento 4 niveles (392 cajones totales) Almacenamiento 15 Bodegas Etapas 3 Etapas proyectadas

Amenidades

El complejo cuenta con una oferta variada para diferentes estilos de vida:

Deportivas: Cancha de pádel, mesa de ping-pong y área de ejercitadores.

Sociales y Relax: Co-work, pet-park y zona de asadores.

Premium: Asadores VIP.





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