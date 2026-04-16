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Nuevo León

Inauguran Centro de Investigación del Autismo, en UANL

Declaró que con la nueva Ley de Educación se garantizará que Nuevo León es el primer estado en América Latina con inclusión total

  • 16
  • Abril
    2026

El gobernador Samuel García, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el rector de la UANL, Santos Guzmán, inauguraron este jueves el Centro de Investigación del Autismo.

La apertura fue dentro de las instalaciones del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS), del Hospital Universitario.

Estas instalaciones, ubicadas en las avenidas Gonzalitos y Carlos Canseco, en la colonia Mitras en Monterrey, permitirán que la ciencia avance para beneficio de las familias y sus pacientes, con un mejor abordaje y tratamiento de la condición del
Asperger o espectro-autista.

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Esto es desde un enfoque más humanista, interdisciplinario e integral.

Las autoridades comenzaron por reconocer que la entidad no ha estado a la altura de las circunstancias, ya que hay muchos más casos que los que las estadísticas señalan.

"Nos asustan las estadísticas… es como el Covid: nos tomó desprevenidos, lo dejamos pasar”, dijo Santos Guzmán

En la ceremonia, se mencionó que las estadísticas oficiales señalan que en Nuevo León hay  57 mil casos de personas con esta condición, pero la realidad es que habría al menos 107 mil pacientes.

"Desde ahí andamos mal”, sostuvo.

"Y muchos andamos por ahí sin  diagnóstico… qué mal por mí, porque me doy cuenta y atiendo cuando me toca” aseguró el Rector.

Lamentó que no nos demos cuenta hasta que nos toca vivir un caso en familia.

Samuel García afirma que se garantizará la inclusión total 

El gobernador Samuel García declaró que con la nueva Ley de Educación, que publicará la próxima semana, se garantiza que Nuevo León es el primer estado en América Latina con inclusión total para quienes tienen este espectro.

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La nueva ley, dijo, obliga a dar atención obligatoria en escuelas públicas y privadas a quienes padecen esta condición, y así garantizar la inclusión de personas con Asperger.

Le pidió al Congreso Local aprobar el Presupuesto 2026, lo que permitirá recursos para garantizar esta atención plena.

Y solicitó a sus secretarios de Salud y Educación celebrar mesas de trabajo para comenzar a aterrizar en la práctica lo que la nueva ley señale en ese sentido.

"Nuevo León le cerró la puerta a 107 mil (personas con esa condición) y no se vale”, alegó.

Rodríguez Cantú destacó la importancia de la inclusión para avanzar y resaltó los programas que la administración estatal ha implementado en salud y bienestar.


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