Afectados de Proyectos 9 desconfían de José Lobatón

Los afectados de Proyectos 9 dudan que José Lobatón, director de Proyectos 9, tenga recursos para reactivar los trabajos este año.

“Es imposible que puedan llevarse a cabo los desarrollos porque no hay dinero, no lo tienen, ya perdió la confianza de todo mundo”, así lo aseguró Liliana Leal González, una de las afectadas, quien hace cinco años invirtió los ahorros de su vida y su retiro en la compra de un departamento, el cual no ha sido entregado. Fue un monto de casi 4 millones de pesos.

Y es que José Lobatón, director de la empresa, aseguró en entrevista para El Horizonte que la estrategia es la de reducir el portafolio de la empresa con la venta de algunos desarrollos para concentrarse en cuatro proyectos: Lalo Loma Larga, ¡Lola! Torre Loma Larga, Sohl y Volga, pero este viernes un grupo de al menos 20 afectados, quienes se manifestaron a las afueras del Poder Judicial del estado de Nuevo León, rechazó esto.

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“Posiblemente la estrategia de ellos es, si yo invertí, por ejemplo, 4 millones, ofrecerme un millón y que me salga del problema; esa es la tirada de ellos, pero obviamente no lo vamos a aceptar”, explicó Leal González, vocera de los manifestantes.

Como ejemplo, mencionó al inversionista Aurelio Compean Valdez, quien habría invertido dos mil millones de pesos, cantidad que consideran insuficiente frente al monto total.

El nuevo dueño, Aurelio Compean Valadez, él invirtió dos mil millones de pesos; con dos mil millones de pesos no se alcanza. Hagamos matemáticas: Lobatón recibió más de ocho mil millones de pesos de todo nuestro dinero. ¿Dónde está ese dinero?, ¿a dónde fue a parar ese dinero?”, agregó.

Mientras, a pesar de que José Lobatón aseguró para El Horizonte que no ha huido y que continúa con sus compromisos, personas afectadas sostienen que no ha dado la cara ante la situación.

“Es completamente mentira, no contesta mensajes, tiene bloqueada a la gente en WhatsApp. “El señor es mitómano con rasgos psicopáticos porque no tiene empatía, no le duele el dolor que estamos pasando mucha gente”, dijo.

Las primeras audiencias están programadas para las primeras semanas de mayo, mientras continúan sumándose denuncias.

La Fiscalía General de Justicia del estado cuenta, hasta el viernes 24 de abril, con 79 denuncias formales, pero los afectados ascienden a los 700. Quienes ya denunciaron invitan a quienes faltan a hacerlo; por lo pronto, ya preparan una nueva manifestación este domingo, en San Pedro de Pinta, a partir de las 10:00 horas.

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