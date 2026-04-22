Luisa María Alcalde se incorpora a la Consejería Jurídica

Luisa María Alcalde ya no será más la dirigente nacional de Morena, pues este miércoles anunció que aceptó la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum de incorporarse a la Consejería Jurídica del Ejecutivo.

A través de su cuenta de X, la ahora exdirigente nacional morenista informó mediante un video en el que mencionaba sentirse "sumamente honrada" de aceptar esta invitación por parte de la mandataria.

Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la Presidenta @Claudiashein como Consejera Jurídica del @GobiernoMX.



Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera Presidenta de México.… pic.twitter.com/3kxTo7eYqg — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 22, 2026

En su mensaje adelantó que dentro de los próximos días se convocarán a los órganos directivos para la elección del próximo dirigente nacional del partido.

“De que quien resulte electo o electa sabrá conducir a nuestro Movimiento para obtener los triunfos electorales que permitan seguir con la transformación de nuestro país”, aseguró el alcalde.

Por último, la exdirigente nacional culminó su mensaje asegurando que se va contenta y orgullosa de "pertenecer a un movimiento extraordinario, con mujeres y hombres valientes, honestos y dispuestos a seguir luchando por nuestro país" Somos el Movimiento que fundó el mejor presidente que ha tenido este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y somos el Movimiento que llevó a la primera presidenta de México, hoy faro y ejemplo en el mundo entero”.

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