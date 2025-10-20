Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T163318_718_f16c482db5
Nuevo León

Inicia Adrián de la Garza renovación de centros DIF Monterrey

Esta remodelación busca fortalecer la atención directa a los sectores vulnerables de la ciudadanía, donde se ofrecen servicios diariamente

  • 20
  • Octubre
    2025

El alcalde Adrián de la Garza inició este lunes la rehabilitación integral de tres Centros DIF clave en la ciudad, destinando una inversión de más de 22 millones de pesos para modernizar las instalaciones y mejorar la calidad de los servicios sociales que se ofrecen a las familias regiomontanas.

El arranque de los trabajos simultáneos se llevó a cabo en el Centro DIF Sierra Ventana, donde el alcalde acompañado por su esposa y presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides realizó las primeras labores simbólicas de demolición.

12841768-fb7a-4ce5-81f8-6c47193cfdb1.jpg

Los Centros DIF beneficiados por este programa de fortalecimiento de infraestructura social son La Alianza, Heriberto Jara y Sierra Ventana.

Desarrollo Integral y Servicios Mejorados

La inversión de $22 millones de pesos se enfocará en una rehabilitación integral de los tres espacios, incluyendo renovación total de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, cambio de pisos, ventanas y renovación de rampas de accesibilidad y mejora de las áreas de atención ciudadana.

De la Garza destacó que esta intervención no solo renueva la infraestructura, sino que reactiva espacios que estaban en desuso para garantizar un desarrollo familiar efectivo.

"Continuamos con la rehabilitación de todos los centros DIF que anunciamos ya hace algunas semanas. Hoy se inician simultáneamente tres; son centros que no existían, o que estaban totalmente en desuso y que estamos reactivando para poder hacer un desarrollo integral de la familia de forma efectiva", mencionó el edil.

Estas obras, informó el municipio, buscan fortalecer la atención directa a los sectores más vulnerables de la población, ofreciendo mejores condiciones en los espacios donde se imparten diariamente servicios médicos, psicológicos, educativos y de recreación para niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

f7a487c9-d559-4465-ab3e-e5be59140b29.jpg

Entre los talleres y servicios que se ofrecerán en las áreas renovadas se encuentran atención psicológica, manualidades, actividades deportivas, bailoterapia, cocina, y servicios de salud.

Durante el evento, el DIF Municipal informó la entrega de un aparato funcional a una vecina de Sierra Ventana, como parte del programa permanente de apoyo a personas con movilidad reducida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ddff3c26_5b86_4834_a25a_612af1659986_8c2bacd2df
Inicia la glosa en Congreso con protesta de decir la verdad
finanzas_espacios_industriales_382701a7cf
Crecen un 12% espacios industriales en Nuevo León
finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Vector dice adiós a clientes tras acusaciones de lavado de dinero
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_1_8f4e590692
Desaparecen habitantes de Allende en Reynosa, Tamaulipas
tormenta_tropical_melissa_a61f42d671
Se forma la tormenta tropical ‘Melissa’; prevén que sea huracán
EH_CONTEXTO_6_0f91f4c51a
Arranca Festival Santa Lucía con show de percusión asiática
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×