Recuperan carril en Morones Prieto y crean 'Corredor FIFA'

El Gobierno del estado rehabilitó un carril en desuso de la avenida Morones Prieto, a la altura del río Santa Catarina, el cual permaneció abandonado durante más de una década tras los daños ocasionados por tormentas tropicales y huracanes.

La intervención contempla la recuperación de cerca de un kilómetro, ahora acondicionado como un espacio destinado a peatones y usuarios de vehículos no motorizados. El circuito inicia en la calle Baja California y se extiende hasta Tepic, ofreciendo una nueva opción de movilidad y esparcimiento en una de las vialidades más transitadas del área metropolitana.

Recuperan espacio abandonado por más de una década

Durante el anuncio, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó la importancia de rescatar este punto de la ciudad:

“Miren todo lo que se recuperó, son casi dos carriles que estuvieron once años olvidados, abandonados y hoy le damos vida”.

El nuevo espacio, denominado “Corredor FIFA”, integra infraestructura urbana que incluye 128 árboles distribuidos a lo largo del trayecto, así como 128 luminarias solares instaladas en ambos costados.

Nuevo Corredor FIFA impulsa movilidad y recreación

Además, se colocaron 40 bancas, botes de basura y zonas con equipamiento para ejercicio y calistenia, lo que permite fomentar la actividad física y la convivencia social.

Más allá de su función como vía alterna de movilidad, este corredor también busca convertirse en un punto de encuentro para la ciudadanía y promover el uso recreativo del espacio público.

Forma parte de plan integral de recuperación urbana

El mandatario estatal adelantó que esta obra forma parte de un conjunto de proyectos que serán inaugurados próximamente, dentro de un plan más amplio enfocado en la recuperación de espacios públicos en la zona metropolitana.





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