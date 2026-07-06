En el caso de las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida, el pago mensual correspondiente se efectuará el jueves 9 de julio

Inicio / Nuevo León / Inició el depósito de las Pensiones para el Bienestar

Este lunes 6 de julio comenzó la dispersión de recursos correspondiente al bimestre julio-agosto de las Pensiones y Programas para el Bienestar, proceso que concluirá el próximo 29 de julio.

Para este 2026, el Gobierno de México contempla una inversión social de un billón de pesos destinada a estos programas.

“Hoy inicia el depósito. Hoy empieza con la letra A, hasta el 29 de julio con las letras W, X, Y y Z”.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó además que a partir de 2027 comenzará a operar el Servicio Universal de Salud, estrategia que actualmente registra un avance de un millón 200 mil personas adultas mayores credencializadas.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician en conjunto a 16 millones 571 mil 522 personas, lo que representa una inversión social de 378 mil 817 millones de pesos durante el periodo de enero a julio de 2026.

La funcionaria recordó que los montos que reciben las personas beneficiarias son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

3 mil 300 pesos. Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

mil 650 pesos. Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos.

Calendario de pagos del bimestre julio-agosto

La dispersión de recursos se realizará conforme a la primera letra del primer apellido de las personas beneficiarias, de acuerdo con el siguiente calendario:

A: Lunes 6 de julio.

Lunes 6 de julio. B: Martes 7 de julio.

Martes 7 de julio. C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio.

Miércoles 8 y jueves 9 de julio. D, E y F: Viernes 10 de julio.

Viernes 10 de julio. G: Lunes 13 y martes 14 de julio.

Lunes 13 y martes 14 de julio. H, I, J y K: Miércoles 15 de julio.

Miércoles 15 de julio. L: Jueves 16 de julio.

Jueves 16 de julio. M: Viernes 17 y lunes 20 de julio.

Viernes 17 y lunes 20 de julio. N, Ñ y O: Martes 21 de julio.

Martes 21 de julio. P y Q: Miércoles 22 de julio.

Miércoles 22 de julio. R: Jueves 23 y viernes 24 de julio.

Jueves 23 y viernes 24 de julio. S: Lunes 27 de julio.

Lunes 27 de julio. T, U y V: Martes 28 de julio.

Martes 28 de julio. W, X, Y y Z: Miércoles 29 de julio.

En el caso de las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida, el pago mensual correspondiente se efectuará el jueves 9 de julio.

Consulta el calendario oficial de Bienestar

Las personas beneficiarias pueden consultar el calendario oficial de pagos del bimestre julio-agosto en el siguiente enlace:

https://www.gob.mx/bienestar