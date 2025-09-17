Cerrar X
Instala Escobedo el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública

El alcalde Andrés Mijes señaló que el Consejo será un espacio de diálogo y trabajo conjunto para llevar a Escobedo hacia un municipio más seguro

Con el fin de fortalecer la seguridad y generar mayor confianza entre la población, el Gobierno de Escobedo instaló este miércoles el nuevo Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en el que participarán vecinos, autoridades municipales, empresarios, docentes y líderes comunitarios.

El alcalde Andrés Mijes tomó protesta a los integrantes del Consejo en las instalaciones de la Preparatoria 25 de la UANL.

Recalcó que este será un espacio de diálogo y trabajo conjunto para llevar a Escobedo hacia un municipio más seguro.

El Consejo estará encabezado por el propio Mijes y contará con una mesa diversa de trabajo, como Secretario Ejecutivo fue designado Felipe Canales, secretario del Ayuntamiento, mientras que el Secretario Técnico será Marco Antonio Zavala, titular de Seguridad Ciudadana.

“Es una herramienta muy importante, es muy importante la participación ciudadana en los temas de seguridad pública. El gobierno no puede solo, el gobierno necesita de la participación de todos los actores sociales y aquí en este consejo están representados los empresarios, las iglesias, están representados los estudiantes, los maestros, los sindicatos, en fin hemos integrado un moisaco muy importante”, explicó el alcalde.

Asimismo, lo integran la regidora Ivonne Moreno; Prisma Guajardo, en representación de la Asociación de Padres de Familia; Brenda Sauceda, representante sindical; como representante empresarial Alan Romo; César Paz del sector productivo, y María Salazar representante del Magisterio.

Con esta acción, la administración municipal busca que la seguridad no solo sea una tarea gubernamental, sino un esfuerzo compartido con la sociedad civil, el sector educativo.


