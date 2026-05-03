Instala Mónica Oyervides base de la Cruz Roja Mexicana en Juárez

En un hecho histórico, el Gobierno municipal encabezado por Mónica Oyervides Acosta entregó la nueva base de la Cruz Roja Mexicana, marcando un antes y un después en la atención de emergencias en la localidad.

Tras más de una década sin presencia operativa de la institución, la edil destacó que este avance es resultado de meses de trabajo coordinado.

“Después de dieciséis años, lograr que Cruz Roja de nuevo esté en el municipio es un verdadero logro que hicimos en conjunto. Para nosotros es realmente un triunfo el poder ofrecer una mejor atención y una mejor capacidad de respuesta en el tema de atención a las emergencias”, indicó.

La nueva base operará desde Ciudad Salud, ubicada en la colonia Privadas Ocania, un punto clave para mejorar la cobertura y reducir los tiempos de respuesta, luego de que el municipio enfrentara limitaciones en este rubro en administraciones anteriores.

“Juárez ya es su casa de nuevo. Vamos a seguir esforzándonos para que la capacidad de atención sea cada vez mejor, más pronta y oportuna”, agregó.

Durante su intervención, el director general de la Cruz Roja en el estado, Rogelio Ayala García, afirmó que el regreso de la institución estará acompañado de un servicio de calidad y atención profesional.

La sede funcionará como base de operación y descanso del personal, lo que permitirá contar con presencia permanente y fortalecer la atención prehospitalaria.

Actualmente, Juárez contará con una ambulancia tipo II avanzada, una unidad de respuesta rápida (Avanza) y una unidad de rescate urbano, diseñadas para intervenir en distintos escenarios de emergencia.

Comentarios